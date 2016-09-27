Selo, Avrupa'lı ağababalarına Türkiye’yi şikayet etti

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye'de özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yaşananları yakından takip ettiğini söyledi.

Demirtaş, Brüksel temasları kapsamında Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz ile görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"TÜRKİYE'YE MÜDAHALENİN SOMUTA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GEREKİR"

Demirtaş, "Türkiye'deki gelişmeleri, özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yaşananlar, tüm bunları AP yakından takip ediyor. Konsey ve AB kurumlarıyla kıyaslayınca AP bu konuda çok daha duyarlı. Doğru tespitler ve doğru müdahaleler yapıyor. Bunun biraz daha artık somuta dönüşmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

"GELİŞMELERDEN KAYGILIYIZ"

"HDP'ye bir kapatılma davası açılabilir mi diye daha ileri bir tartışma yürütülüyor. Bunların hepsi çok büyük bir çılgınlıktır. Türkiye ile ilgili gelişmelerden gerçekten kaygılıyız. Ülkede muhalefeti dinlemeyen, muhalefetin önerilerine kulak tıkayan bir yöneyim var. Başbakan ve Cumhurbaşkanı ülke yönetiminde parlamentoyu by-pass etmiş durumdalar. Parlamento işlemiyor çalışmıyor ve biz ülkemizle ilgili kaygılıyız"



