ÖSO kaynaklarından edinilen bilgilere göre ABD Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı bir grup asker, dün akşam saatlerinde Suriye'nin kuzeyindeki El Bab operasyonuna destek olmak amacıyla Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında Azez kentinin güneyindeki Mare kabasına gitti ancak ÖSO'nun tepkisiyle karşılaştı. ABD askerlerinin Mare kasabasına geldiğini öğrenen Türkiye'nin desteklediği ÖSO'ya bağlı Şam Cephesi, kasabada ABD'yi protesto gösterisi düzenledi.

Şam Cephesi üyesi silahlı 100 militan protesto gösterisinde ABD aleyhine sloganlar atarken, protestoda sık sık "Katil kafir ABD, Suriye'den defol" sloganları atıldı. Protestoda ABD bayrakları yakıldı.

'ABD'Yİ SURİYE'DE İSTEMİYORUZ'

Protestoda bir konuşma yapan Şam Cephesi Mare Kotanı Ebu Velid, ABD'yi Suriye'de istemediklerini belirterek, ABD askerlerinin kafir olduğunu ve onlarla birlikte çalıştıkları halde kendilerinin de kafir olacağını söyledi. Velid, ABD askerlerinin Fırat Kalkanı operasyonunu yenilgiye uğratmak için çaba gösterdiğini savundu. Geçtiğimiz günlerde de ABD askerleri Fırat Kalkanı operasyonu için geldikleri Çobanbey kasabasında ÖSO tarafından protesto edilmişti ve ABD askerleri Türk askerlerinin yardımıyla kasabadan çıkabilmişlerdi.

ÖSO'ya bağlı Ahrar El Şarkiyye, Mare Devrimcileri, Sukur Cebel ve Suvvar Tel Rıfat grubu ABD askerlerinin Fırat Kalkanı operasyonunda yer alması nedeniyle operasyondan çekilmişlerdi.