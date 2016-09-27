  1. FETÖ'nün Formula hapishanesi!

'ta bomba yüklü araç havadan vuruldu

nce kırsalına düzenlenen hava harekatında, aralarında bomba yüklü bir aracın da bulunduğu bölücü terör örgütüne ait 5 hedef imha edildi.

Muşta bomba yüklü araç havadan vuruldu

Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, alınan istihbarat üzerine dün 23.15 - 23.47 saatlerinde 'un kırsalına hava harekatı düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarca yapılan harekatla bomba yüklübir araç, iki sığınak ve iki silah mevzisi imha edildi.

Harekatın ardından uçaklar üslerine döndü.
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  • 27 Eylül 2016, Salı 10:24
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