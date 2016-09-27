Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, alınan istihbarat üzerine dün 23.15 - 23.47 saatlerinde Muş'un Şenyayla kırsalına hava harekatı düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarca yapılan harekatla bomba yüklübir araç, iki sığınak ve iki silah mevzisi imha edildi.

Harekatın ardından uçaklar üslerine döndü.