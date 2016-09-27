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Muğla'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğlada 5,2 büyüklüğünde deprem
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 23.57'de merkez üssü Datça'nın 36,78 kilometre açığında 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 45,88 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
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  • 27 Eylül 2016, Salı 00:26
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