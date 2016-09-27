İstanbul'un Sarıyer, Fatih, Bağcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Başakşehir, Bahçelievler ve Bakırköy ilçelerinin bazı mahallelerine 30 Eylül Cuma Günü elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 30 Eylül'de, Sarıyer Bahçeköy Yeni, Çayırbaşı, Merkez, PTT Evleri, Tarabya, Bahçeköy Merkez, Kazım Karabekir Paşa, Büyükdere, Kireçburnu, Rumeli Kavağı mahallelerinde 00.00-06.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Sarıyer'de aynı gün Ayazağa Mahallesi 206. ile Şehit Naci Canan Tuncer sokakları ve civarı 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.

Fatih'te Katip Kasım Mahallesi Langa Hisarı, Katip Kasım Camisi, Asya, Kızıltaş, Asker, Beşikçi, Sepetçi Selim sokakları ile Hayriye Tüccarı Caddesi ve Nişanca Mahallesi Molataşı, Türkeli caddeleri ile Hemşire, Hemşehri, İsmail Sefa, Latif, Sayvan sokaklarına 00.00-06.00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.

Beylikdüzü'nde de Gürpınar Mahallesi İnönü Caddesi, Adnan Kahveci ve Dereağzı mahalleleri ve civarına aynı gün 08.00-20.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Esenyurt'ta Mevlana Mahallesi Sultan Murat ve Sultan Ahmet caddeleri, 08.00-20.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.

Bağcılar'da 08.30-19.00 saatleri arasında Yenigün Mahallesi 3., 3/2., 3/2A, 3/3., 3/3A, 5/1., 6/2., Evren Mahallesi Osmanlı, 16., 17., 20., 5., 6., 7., 8. sokaklarında kesinti uygulanacak, Fevzi Çakmak ve İstiklal caddeleri ve civarına ise 09.00-13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Aynı gün Gaziosmanpaşa'da Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi ve civarında 08.30-12.30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Başakşehir Şahintepe Mahallesi Çardak sokak ve civarı 09.00-18.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.

Bahçelievler'de, Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi ile 12., 13., 14., 15., 16., 17. ve 18. sokaklarına 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.



