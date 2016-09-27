Fi Yapı ve AKFA Holding'e bağlı 22 şirkete kayyum atandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, FETÖ/PDY'ye finansal destek sağlandığı iddiasıyla AKFA Holding ve 44 alt şirketine yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, savcılık dosyada adı geçen şirketlere Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 133. maddesi uyarınca kayyum tayin edilmesini talep etti.

BELGELERİ İMHA EDİYORLARDI!

Talebi değerlendiren Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği kararında, şirketin 2013 yılında İstanbul merkezde çalışan personeline BankAsya'da hesap açtırarak Türkiye genelindeki ofislerinde tahsil edilen paraları personelin hesabına yatırmak suretiyle kayıt dışı hale getirdiği, 17 Aralık 2013 tarihinde şirketin, Türkiye genelindeki bütün ofis içlerindeki birtakım belgeleri imha ettikleri yönünde ihbarda bulunulduğu belirtildi.

KAYIT DIŞI PARALAR FETÖ'YE AKTARILIYORDU

Yine söz konusu ihbarda, şirketin "cemaat" adı verilen FETÖ/PDY'ye ait kuruluş olduğu, ürünleri faturasız olarak sattığı, tahsilatçılar aracılığıyla satılan bu ürünlerin paralarının müşterilerden toplanarak Bank Asya'da bulunan bölge sorumlularının şahsi hesapları aracılığıyla İstanbul'a gönderilmek suretiyle vergi kaçırıldığının belirtildiği kaydedilen kararda, kayıt dışı bu paralardan kaynaklanan vergi kaybı bulunduğu, kayıt dışı paranın takibi ve denetimi için de sistemin dışında tutulduğunun bildirmesi üzerine belirtilen firmalar üzerinde gerekli çalışmalar gerçekleştirilerek tespitlerinin yapıldığı aktarıldı.

RAPORLARDA BELLİ OLDU

Tespit edilen firmalar ve çalışanlarının "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "nitelikli dolandırıcılık", "özel belgede sahtecilik", "Yardım Toplama Kanunu'na muhalefet" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarını işlediklerinin ihbarlar ve gizli tanıkların ifadelerinden, hesap hareketlerinden, analiz ve HTS raporlarından, Dışişleri Bakanlığı Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdürlüğü'nün analiz raporlarından ve birçok Vergi Denetim Kurulu Başkanlıkları raporlarından anlaşıldığı belirtildi.

Kararda, toplanan delillerden söz konusu şirketlerin FETÖ/PDY ile ilişkileri olduğunun anlaşıldığı kaydedilerek, soruşturma ve değerlendirme yapılırken şirketlerin merkezlerinde yeni incelemeler, yine şirket çalışanlarının bilgilerine başvurulması, yeni bilgi ve belge alınmasının söz konusu olacağı, bu işlemlerin yapılmasının şirketlerin mevcut yönetimleri tarafından engellenebileceği, istenen bilgi ve belgelerin verilmeyeceği gibi delil ve belgelerin de yok edilebileceği ifade edildi.

FETÖ/PDY örgütü aleyhine deliller toplandıkça mevcut yöneticiler tarafından şirketlerin mal varlıklarının başkalarına devredilebileceği, hatta tamamen satılarak nakde çevrilip yine örgütün amaçları doğrultusunda kullanılabileceğine işaret edilen kararda, söz konusu şirketlere, 674 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 13. ve 19. maddeleri ile CMK'nın 133. maddesi gereğince belirtilen kayyum tayin edilmesi, yine aynı maddeler gereğince TMSF yetkililerinin kayyum olarak görevlendirilmelerinin talep edildiği anlatıldı.

Talebin kabulüne karar veren hakimlik, aralarında AKFA Holding'e bağlı şirketler ile Fi Yapı'nın da bulunduğu 22 şirkete, TMSF yetkililerinin kayyum olarak atanmalarına karar verdi.

İŞTE KAYYUM ATANAN O ŞİRKETLER;

Hakimlik, kayyum olarak atanan bu kişilerin yönetim organının tüm yetkilerine sahip olmasını, yönetim organının yetkilerinin tümü ile bu kayyumlara devredilmesini ve yeni yönetim organının bu kayyumlarca oluşturulmasını kararlaştırdı.

TMSF yetkililerinin kayyum olarak atandığı şirketler şöyle:

"AKFA Bilişim ve Yazılım Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ, AKFA Bilişim Yazılım Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi, AKFA Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ, AKFA Medikal Ticaret Sanayi Limited Şirketi, AKFA Mühendislik ve Taahhüt Hizmetleri A.Ş, AKFOM Medikal Sistemleri Sanayi Ticaret AŞ, ATLAS Sağlık ürünleri Ticaret A.Ş, DELTA Mühendislik Tesisat İnşaat, Elektronik Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi, DELTA Mühendislik Tesisat İnşaat Elektrik Taahhüt ve Ticaret AŞ, ENTEGRE Elektronik Güvenlik Sistemleri Limited Şirketi, ENTEGRE Satek Elektronik

AŞ, Nurkay Makine ve Elektronik Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi, Nurkay Makine ve Elektronik Sanayi Ticaret AŞ, Nurkay Tel ve Elektrot Sanayi ve Ticaret AŞ, R2 Servis Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ, SAMATIP Hastane Mobilyaları ve Yüksek Teknoloji Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, SYNAPSİS Medikal Teknolojileri Ticaret AŞ, Begesan Çocuk Gereçleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Fi Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Fİ Yönetim ve Hizmeti İşletmeleri AŞ, ANT EmlakGeliştirme ve Gayrimenkul Yatırım AŞ, FİYAPI Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat Sanayileri Ticaret AŞ."