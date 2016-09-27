Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'nin yöneticileri ile üyelerinin de bulunduğu 121 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. İstanbul merkezli 18 ilde gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin adreslerinde arama yapılıyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'nin başkanı İsmail Cingöz'ün de aralarında bulunduğu 121 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar kapsamında İstanbul merkezli 18 ilde operasyon gerçekleştiriyor. Operasyon kapsamında şüphelilerin tespit edilen adreslerinde arama yapılıyor.

Dernek yöneticilerinin toplanan kurban paralarını illegal yollardan yurt dışına çıkardıkları iddiasıyla yürütülen soruşturmada, şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma", "terörün finansmanının önlenmesine dair kanuna muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Dernekler kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma yürütülüyor.