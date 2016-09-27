Fetullahçı Terör Örgütü'nun İzmir'de yazar Raif Cilasun adına kurulan Vakfı ele geçirip bu vakıf üzerinden örgüte finansman sağladı belirlenince operasyon için harekete geçildi.

İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz'ın talimatıyla sabah saatlerinde operasyon için düğmeye basıldı. İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 31 hedef şahıs hakkında alınan gözaltı ve yakalama kararını uygulamak üzere adreslere baskın yaptı. İlk etapta 17 şüpheli gözaltına alındı.

Raif Cilasun Vakfı'nın 1989 yılında kurulduğu, amacının genç nesillere Kur'an öğretmek olduğu öğrenildi. Gülen'in bu vakfı bünyelerin almak istediği fakat Cilasun'un buna karşı çıktığı öğrenildi. 2002 yılında yazar vefat edene kadar böyle devam ettiği, Cilasun'un vefatı ile FETÖ'nün vakfı büyük ölçüde ele geçirdiği, vakıftaki FETÖ hakimiyetime karşı çıkan müftünün görevden aldırıldığı belirlendi.

Vakfa hakim olan FETÖ'nün vakıf kira ve diğer gelirlerini FETÖ'ye aktarmaya başladığı, örgüt parasını vakıf üzerinden akladığı, vakfı Kur'an öğretme hedefinden saptırdığı belirlendi.

Vakfın yönetiminde bulunan ve aynı zamanda Yamanlar Koleji yöneticisi olan Osman Gürbüz Özkara'nın da dosyada şüpheli olduğu belirlenirken Özkara adresinde bulunamadı. Şüphelinin Pensilvanya'da olduğu iddia edildi. Manisa ve İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda 31 şüpheliden 17'si gözaltına alınmış durumda. Gözaltına alınan şüpheliler İzmir Mali Şube Müdürlüğü'nde sorguya alınacak.

RAİF CİLASUN KİMDİR?

1906 yılında İzmirde doğdu. Öğrenimini İzmirde Sultani Lisesinde yaparken Yunanlıların İzmiri işgali ile tahsiline devam edemedi. 1925 yılında İstanbul Robert Kolejine devam etti. 1949 senesinde İmam Hatip okullarının açılması hususunda büyük çabaları oldu. 1951 yılında İlim Yayma Cemiyetinin kurulmasında öncülük etti.