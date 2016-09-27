Tekirdağ'da Süleymanpaşa Kız Anadolu İmam hatip Lisesi yurdunun açılış töreninde bir gazetecinin sorusu üzerine sahte sosyal medya hesaplarından yapılan suçlamalarla ilgili açıklamalarda bulunan Mustafa Şentop, AK Parti içerisinde kendilerince bir algı yürütmek isteyen çevrelerin bulunduğunu, bu kişilerin çok büyük bir kısmının da FETÖ'cü, olduğunu söyledi.



Şu anda tutuklananlar dahil hepsinin FETÖ ile alakası olmadığını iddia ettiği gibi, denetimli serbestlikle bırakılanlar, adli kontrolle bırakılan FETÖ'cülerin bulunduğunu anlatan Mustafa Şentop, "Adli kontrol şartıyla bırakılanlar da en büyük FETÖ karşıtı mücadele yürüten insanlara dönüştüler. Ama bunların bir ters algı operasyonu olduğunu biliyoruz. Birçok ilimizde de var. Üstelik bu adresler, AK Parti ile AK Partililer ile ilgili bir takım iddiaları olanlar, bu iddialarının doğru olduğunu bilseler, yapacakları yol bellidir. Savcılığa verirsiniz, savcılık araştırır bunu neyse, varsa bir şey gereğini yapar veya memurlar bakımından ilgili kuruma verirsiniz, idari soruşturma başlatılır onunla ilgili bir sonuç çıkar. Hukuki bir gereği varsa yapılır. Tabi, kendi isimleri ile ortalığa çıkma cesareti gösteremeyen insanlar bunlar, bu da iyi niyetli hareket etmediklerini gösteriyor. Türkiye genelinde birçok il ve ilçede var. Bu tür, 15 Temmuz'dan sonra ortaya çıkan operasyon adresleri bunlar. Tabi ufak çaplı ve kendi akılları, kapasitesi içerisinde hareket ediyorlar. Bir deve kuşu gibi, maske kullandığı için, etek altına saklandıkları için görülmediklerini zannediyorlar. Halbuki bu konuda aşağı yukarı biz genel kapsamı itibari ile biliyoruz bunları" dedi.



"FAKE HESAP HİÇBİR ZAMAN BİR İTİBAR SAĞLAMADI"

FETÖ'cü bir yapılanmanın 15 Temmuz'dan önce Tekirdağ'da bir takım çalışmalar yürüttüğünü aktaran Mustafa Şentop, "15 Temmuz'dan sonra onlarla ilgili soruşturmalar da var. Bir de onlara Trakya çevresinden bilgi sağlayanlar var. Bunların da kim olduklarını biliyorum. Bir kuyruk acısı var. Üç farklı kuyruk acısı var, bu bölge bakımından söyleyecek olursak. AK Parti bir siyasi hareket, bir dava hareketi diyoruz, tabi dava dediğinde bir icra dosyası anlayan insanlar var bunlarda dava falan diye kullanıyor ama ben Cumhurbaşkanımız yola ilk çıktığından beri onunla beraber olan insanlar var bu hareketin içerisinde. Ama FETÖ'yü yeni yeni öğrenen, telaffuz eden insanlar bugün işte FETÖ karşıtı bir hareketin öncüleri gibi kendilerini lanse etmeye çalışıyorlar. Bunlar biliniyor, tabi üzücü olan şudur, siyasette, maskenin, fake hesabın, gizli hesabın, hiçbir zaman bir itibar sağlamadığı, netice vermediği biliniyor. Siyaset herkesin cesaretle ortaya çıkıp, fikrini, görüşünü, gerekirse ithamını, tartışmasını yapabileceği bir ortam. Bundan korkan, buna cesareti olmayanlarında zaten siyaseti bırakmaları lazım" dedi.



"2011'DEN BERİ ERDOĞAN'A BİLGİ VERDİM"

Kendi şahsı ile alakalı iddialar ortaya atıldığını ifade eden Mustafa Şentop, "Ben kendimle ilgili kısmıyla alakalı birkaç şey söyleyeyim. Tekirdağ'da yaşamış birisi olarak, Tekirdağ beni biliyor, tanıyor, bu FETÖ konusunda daha 1984-85 yıllarından beri kavgası olan birisiyim. İmam hatip lisesinden arkadaşlarımız bunları daha net olarak da biliyorlar. Siyasete girdikten sonra da birkaç önemli nokta olarak bunu ifade edeyim, ilk olarak yargıdaki yapılanmayla ilgili daha Aralık 2011'den başlayıp, o zaman başbakandı Cumhurbaşkanımıza bilgi veren, isim listesi veren, kim kimdir, yüksek yargıda, başsavcılıklarda, yine bu konuda yapılacak atamalarla ilgili de, bilgi veren bir kısmını engelleyen, FETÖ'cü yapılanma için söylüyorum, engelleyen birisiyim ben. Yine aynı şekilde bilgi işlem ve personel müdürlüklerindeki yapılanmaları, bildiğim için bu konulardaki değişiklikleri birçok bakanlıkta sağlayan birisiyim. Tekirdağ'daki atamalar değil, belki, onların duyduklarında dudaklarını uçuklatacak birçok atamada Ankara'da referans olmuş birisiyim. Referans olduğum kişilerle alakalı olarak da, bu kişilerin, dürüstlüğü, temizliği, bu konudaki FETÖ ile ilgili olarak hassasiyetleri noktasında herkes hemfikir. Benim referans olduğum kişiler gibi kişilerin getirilmesi konusunda bir talimatı oluyor daha önce Beyefendi'nin yani güvenilir, sağlam, itimat edilir kişiler olması. Çünkü, bu iş mesuliyet işidir, bir kişi bir yere getirdiğinizde, önerdiğinizde onun yapacaklarıyla ilgili bir sorumluluk taşıyorsunuz. Biz bu bakımdan bir hassasiyet göstermek mecburiyetindeyiz" ifadelerini kullandı.



Sahte sosyal medya hesaplarından, Trakya Kalkınma Ajansı'nın adının geçtiği olumsuz iddialarında bulunduğunu belirten Mustafa Şentop, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"FETÖ'CÜ ATAMANIN ÖNÜ KESİLDİ"

"Kalkınma Ajansı konusundaki hususu da söyleyeyim, çok net olarak o zaman, Kalkınma Ajansı'na bir atama yapılıyordu, bir kişi için bir hazırlık vardı. Bu işin başındaki kişi de ilgili bakanlıkta müsteşar yardımcısıydı, FETÖ'cülükten atıldı. Yani onların burada, ajans genel sekreterliği için hazırladığı düşündüğü bir isim vardı. Bununla ilgili bir çalışma yürütülüyordu. Biz o zaman valimiz, şimdi Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'nın gayretiyle öncülüğü ile o FETÖ'cü atamanın önü kesildi. Ama bununla ilgili çok büyük bir mücadele yürütüldü, hem Trakya'da hem bakanlıkta yürütüldü. Şimdi bu atama konusunda bilgi verenler kaynağı da genel sekreter olarak düşünülen FETÖ'cü kişi oda sanıyorum FETÖ'cü olduğu için atıldı, sözleşmesi feshedildi ajansta. Yani bunu söylememin özel sebebi şu, bu kaynaklara dikkat etmek lazım. Bu arada FETÖ ile mücadele ve soruşturmalar yürütülüyor ama FETÖ'cüler bu mücadeleyi sulandırmak için başka hedefler göstererek kendilerini saklamaya çalışıyorlar. Bununla ilgili sıkıntılar var. Tabi çok küçük bir şey, tabi Tekirdağ içinde yaşayanlar için bunlar önemli şeyler gözüküyor ama Türkiye genelinde bütün olan bitene baktığınızda bunlar ufak tefek kayda değmeyecek, dikkate alınmayacak şeyler. Tekrar aynı şeyi söylüyorum, medyada da, siyasette de asıl olan cesarettir, dürüstlüktür, herkesin kendi kimliği ile ortaya çıkmasıdır. FETÖ'cülerin en önemli özelliği biliyorsunuz takiyyedir. Bunlar böyle gizli hesaplar, gizli maskeler arkasından iş yürütmeye çalışıyorlardı, bu yapılanlar bir FETÖ'cü geleneğe benziyor."

