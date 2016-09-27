15 Temmuz'daki darbe girişiminin kara kutusu olarak bilinen ve Akıncı Üssü'nde gözaltına alınan Adil Öksüz'ün yakalandığı anlara ait görüntülerdeki 'kelepçe' detayı dikkatleri çekti. Öksüz'ün gözaltına alınan diğer suçluların aksine arkadan kelepçelenmediği net bir şekilde görülüyor.
FETÖ'nün darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü'nde yakalanan ve skandal bir gerekçeyle serbest bırakılan Adil Öksüz'le ilgili skandallar bitmiyor.
15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında aranan, FETÖ'nün 'Hava Kuvvetleri İmamı' olduğu belirtilen Adil Öksüz, 16 Temmuz'da sabah erken saatlerde, darbenin yönetildiği merkezlerden biri olan Akıncı Hava Üssü yakınlarında yakalanarak, Kazan İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Askeri birlikteki diğer gözaltılarla birlikte yarı çıplak görüntüleri basına yansıyan Adil Öksüz'ün gözaltına ilişkin olarak elde edilen görüntülerde dikkatleri çeken bir uygulama göze çarptı.
GÖZALTINDA TELEFON İMKANI
15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM, özel harekâtı vuran uçakların havalandığı Akıncı Üssü'nde yakalanıp serbest bırakılan ve FETÖ'nün 'hava kuvvetleri imamı' olan firari Adil Öksüz'ün gözaltındayken cep telefonundan üç ayrı görüşme yapıldığı ortaya çıkmıştı.
SERBEST BIRAKAN HAKİMLER ARAŞTIRILIYOR
Firari Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimler Köksal Çelik ve Çetin Sönmez hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından başlatılan soruşturma bugün yapılan düzenleme ile FETÖ kapsamına alındı.
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