  1. CHP yine AYM'ye gitti

'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı , İngiltere Dışişleri Bakanı 'ı kabul etti. Erdoğan, Johnson'a Manchester Belediye Başkanı Robert Neil'in Sultan Abdülaziz mektubunun replikasını hediye etti.

Erdoğandan Johnsona sürpriz hediye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 50 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manchester Belediye Başkanı Robert Neil'in Sultan Abdülaziz mektubunun replikasını İngiltere Dışişleri Bakanı 'a hediye etti.
Etiketler: ,
  • 27 Eylül 2016, Salı 16:21
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar