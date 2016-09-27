Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 50 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manchester Belediye Başkanı Robert Neil'in Sultan Abdülaziz mektubunun replikasını İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a hediye etti.
Erdoğan Boris Johnson'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ı kabul etti. Erdoğan, Johnson'a Manchester Belediye Başkanı Robert Neil'in Sultan Abdülaziz mektubunun replikasını hediye etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 50 dakika sürdü.
Etiketler: erdoğan , Boris Johnson
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