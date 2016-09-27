DAEŞ hedeflerine bombardıman

Kilis'in karşında bulunan Suriye sınırındaki DAEŞ mevzileri, Türkiye sınırında konuşlanan çok namlulu roket atarlarla, TSK ve koalisyon güçlerine ait uçaklarla vuruluyor. Sınırda hareketlilik devam ederken, DAEŞ mevzilerinin vurulma anları ise saniye saniye görüntülendi.
DAEŞ'İN BİNALARI MİLLİ BOMBA HGK-1'LE VURULDU
Fırat Kalkanı Harekatı'nda dün Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından Tall Ar, Amiriyah ve El Eyyubiyah'ta bulunan 4 hedefe 5 milli bomba HGK-1 atıldı. Komuta yeri ve silah mevzii olarak kullanılan 4 binada bulunan DEAŞ unsurları etkisiz hale getirildi.
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