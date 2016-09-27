  1. TÜGVA, Halep’teki saldırıyı protesto etti
  2. Beştepe'de kritik zirve

hedeflerine bombardıman

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında hedefleri ilk kez milli bomba HGK-1 ile vuruldu.

DAEŞ hedeflerine bombardıman
Kilis'in karşında bulunan Suriye sınırındaki mevzileri, Türkiye sınırında konuşlanan çok namlulu roket atarlarla, TSK ve koalisyon güçlerine ait uçaklarla vuruluyor. Sınırda hareketlilik devam ederken, DAEŞ mevzilerinin vurulma anları ise saniye saniye görüntülendi.
DAEŞ hedefleri vurulmaya devam ediyor

DAEŞ'İN BİNALARI MİLLİ BOMBA HGK-1'LE VURULDU
Fırat Kalkanı Harekatı'nda dün Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından Tall Ar, Amiriyah ve El Eyyubiyah'ta bulunan 4 hedefe 5 milli bomba HGK-1 atıldı. Komuta yeri ve silah mevzii olarak kullanılan 4 binada bulunan DEAŞ unsurları etkisiz hale getirildi.
Milli bomba ile DAEŞ mevzileri böyle vuruldu
Etiketler:
  • 27 Eylül 2016, Salı 18:23
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar