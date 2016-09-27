CHP usulü denetim!

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İl başkanları toplantısına katılmak üzere Gaziantep'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kentten ayrılmasının ardından yaşananlar dikkati çekti.
Kılıçdaroğlu'nun Suriye sınırında denetim ve inceleme için görevlendirdiği CHP heyetinin sınıra yakın bir evde davullu-zurnalı rakı sofrası kurduğu ortaya çıktı.
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde inceleme yapmak üzere oluşturulan ve aralarında CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu'nun da bulunduğu CHP'lilerin davul-zurna eşiliğinde eğlendiği görülüyor.
- 27 Eylül 2016, Salı 15:46
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AKSIRINCAYA KADAR TIKSIRINCAYA KADAR YEYİN BAŞKA İŞ BİLMEZSİNİZ.
helalll yakışır vekillerime
Bunlara iş emanet edilir mi?
ADAM YOK CHP DE
chp hdp pkk fetö = türkiye düşmanı örgütler
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