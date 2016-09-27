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CHP usulü denetim!

CHP Genel Başkanı ’nun Suriye sınırında denetim ve inceleme için görevlendirdiği nin sınıra yakın bir evde kurduğu davullu-zurnalı kurup eğlendiği ortaya çıktı.

CHP usulü denetim!
İl başkanları toplantısına katılmak üzere 'e giden CHP Genel Başkanı Kemal 'nun kentten ayrılmasının ardından yaşananlar dikkati çekti.

Kılıçdaroğlu'nun Suriye sınırında denetim ve inceleme için görevlendirdiği nin sınıra yakın bir evde davullu-zurnalı kurduğu ortaya çıktı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde inceleme yapmak üzere oluşturulan ve aralarında CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu'nun da bulunduğu CHP'lilerin davul-zurna eşiliğinde eğlendiği görülüyor.
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  • 27 Eylül 2016, Salı 15:46
YORUMLAR 17 yorum yapıldı

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vatansever vatansever

AKSIRINCAYA KADAR TIKSIRINCAYA KADAR YEYİN BAŞKA İŞ BİLMEZSİNİZ.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.09.2016 16:44
xxx xxx

helalll yakışır vekillerime

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.09.2016 16:40
adil adil

Bunlara iş emanet edilir mi?

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.09.2016 16:39
HAKAN HAKAN

ADAM YOK CHP DE

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.09.2016 16:26
g&#252;lay gülay

chp hdp pkk fetö = türkiye düşmanı örgütler

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.09.2016 16:25
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