CHP Antalya İl Başkanı görevinden istifa etti

CHP Antalya İl Başkanı Semih Esen, yaptığı yazılı açıklamada, 20 aylık il başkanlığı görevi boyunca Türkiye'nin ve partisinin menfaatleri ile çağdaş Türkiye idealinden asla ödün vermeden çalıştığını belirtti.

CHP'nin başarılı olması ve partinin onurunu korumak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını vurgulayan Esen, söylediklerinin tamamının alnının terini Antalya'nın her karış toprağına akıtan ve hiçbir makama gelme hedefi olmayan tüm örgüt emekçileri ve yönetim kurulundaki çalışma arkadaşları için de geçerli olduğunu ifade etti.

Esen, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisindeki komisyon seçimlerinde meclis üyesi Reşat Oktay ile tartışan meclis üyesi Erol Özkarabekir ve grup kararına uymayan Zafer Yörük, kesin ihraç talebiyle İl Disiplin Kuruluna sevk edilmişti. İl Disiplin Kurulunun Özkarabekir ve Yörük hakkında uyarı cezası vermesi üzerine, İl Başkanı Esen, Yüksek Disiplin Kuruluna itirazda bulunmuştu. Yüksek Disiplin Kurulu ise Özkarabekir'e verilen uyarı cezasını kaldırmış, Yörük'ün cezasını onamıştı.