Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile biraraya geldi. Bakan Çavuşoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı'ndaki makamında gerçekleşen görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantının ana gündeminde Suriye'de yaşanan insanlık dramı vardı. İşte bakanların yaptığı konuşmalardan satır başları...

BAKAN ÇAVUŞOĞLU:

İngiltere'nin bu zorlu günlerde Türkiye'ye verdiği güçlü destekten dolayı Johnson'a ve İngiltere yönetimine çok teşekkür ediyoruz. İngiltere ile ticari ilişkilerimizi geliştirmek için karşılıklı irademizi bugün bir kez daha ortaya koyduk. İngiltere'nin ABD'den ayrılması bizi üzmüştür ama halkın iradesine herkesin saygı duyması gerekir. Karşılıklı üst düzey görüşmeler gerçekleştireceğiz. Sayın Başbakanımızın İngiltereye olası bir ziyaretini değerlendirdik.

SURİYE KONUSUNDA AYNI DÜŞÜNÜYORUZ

Suriye ve bölgesel konularda aynı düşünüyoruz. Suriye'de ateşkesin sağlanması konusunda İngiltere ve Türkiye arasında tam bir görüş birliği var. Suriye'nin istikrarı için ortak adımlar atabilirz ama herşey bizim elimizde değil. Bugün Halep'i tüm ateşkes anlaşmalarına rağmen bombalayan zalim bir Esed rejimi var. İngiltere'nin PKK konusundaki tavrından memnunuz. Bundan sonrasında PKK ile mücadele konusundaki desteğin artması en büyük beklentimiz. PKK buradaki Kürt vatandaşlarımızı temsil etmiyor.YPG ve PKK'nın Avrupa'da faaliyetlerine izin veren Avrupa ülkelerini de bir kez daha kınıyoruz. Bundan sonraki süreçte de işbirliğimizi devam ettireceğiz

BORİS JOHNSON:

Türkiye'de olmak çok güzel. Benim atalarım burada aslında. Benim amcam da burada sizin yaptığınız işi yapıyordu. Bu bakanlıkta benim ailemin bir tarihi var dolayısıyla burada olmak çok güzel. Birleşik Krallık darbe girişimi karşısında tamamen sizin arkanızda. Türk halkının bu girişime verdiği cevabı görmek çok güzel. Türkiye halkının demokrasi mücadelesini destekliyoruz.



DÜN GAZİANTEP'E GELİNCE...

Türkiye'nin Suriye konusunda çok büyük sorumluluk aldığını biliyoruz. Suriye'deki çatışmanın sonuçları dün benim için çok belirgin hale geldi. Gaziantep'e gelip Türk halkının desteğini gördüm. Mülteci kamplarına çok ciddi yatırımlar yapıyorsunuz.Birleşik Krallık 2.3 milyon sterlini insani yardım adına temin etti. Dün biraz daha fazla para verdik mayınların temizlenmesi için.



TÜRKİYE ÇOK MERKEZİ ÖNEME SAHİP

DAEŞ ve PKK'yla olan mücadelede ortak pozisyona sahibiz. Türkiye dünyanın güvenliği açısından çok merkezi öneme sahip. Kıbrıs'taki çözüm sürecinden bahsettik. Her iki taraf da liderlik gösteriyor. İyimser bir şekilde bu yolda ilerlemeye devam ediyorlar. Bütün iyimser meselelerden bahsettik.

Ekonomik etkileşim çok önemli. Her yıl 2.5 milyon İngiliz'in buraya gelmesinden bahsetmiyoruz. Türk malları bizim ülkemize geliyor. Son 5 yıl içinde ticaret hacmi çok büyük oranda artış gösterdi. Bu sadece bulaşık makinesinden ibaret değil. Benim çocukken kullandığım ve yediğim bazı ürünler de Türk şirketleri tarafından üretiliyor. Bu da gerçekten ekonomik ortaklığımızın önemli göstergelerinden bir tanesi.

SORU-CEVAP

Türkiye ile ilgili söylediğiniz sözlerle ilgili özür dilecek misiniz?

Johnson: Türkiye'de çok faydalı görüşmeler yaptık. Bir araya geldiğimiz insanlar buraya gelmemin Türkiye'ye olan taahütümüzün bir göstergesi olduğunun farkında. Aslında bu konu hiç bir görüşmede dile getirilmedi. Buna biraz da şaşırdım.



Gülen Grubu içi Birleşik Krallık ne gibi adımlar atıyor?

Gülen harekatının tavırları aslında bizim için yeni. Böyle bir hareketle ilgili detaylı bilgiler alıyoruz. Temmuz'da yapılanlar çok ciddiydi. Bunun sonuçlarına çok ciddi bakmamız gerekiyor. Türkiye'deki oteriteler bizim desteğimizi istediler. Biz de bunun için elimizden geleni yapacağız.