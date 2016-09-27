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Beştepe'de güvenlik zirvesi

başkanlığındaki başladı.

Beştepede kritik zirve
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, saat 19.55'te başlayan toplantıya, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ilgili bürokratlar katılıyor.
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  • 27 Eylül 2016, Salı 18:16
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