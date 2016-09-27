Batı medyasına FETÖ eleştirisi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi, İnsan Hakları ve Gelişiminde Uluslararası İşbirliği (International Alliance for Human Rights and Development) örgütünün düzenlediği konferansla İsviçre'nin Cenevre kentinde anlatıldı.

"Türk demokrasisi darbeden daha güçlü" başlıklı konferansa, 15 Temmuz darbe girişimini anlatın tanıtım filmiyle başladı.

Konferansta konuşan Büyükelçi Çarıkçı, FETÖ darbe girişimini uluslararası medya kuruluşlarının aktarış şekline eleştiride bulunarak, kanlı darbe girişiminin büyüklüğünü ve şiddetini görmek yerine, yanlış algı oluşturulduğunu vurguladı.

Çarıkçı, "Bir an için düşünün, kendi ülkenizde böyle bir olayın yaşanıyor olmasını hayal edebiliyor musunuz?" diye konuştu.

Hiçbir devletin ordudaki veya polisteki memurlarının devlet yerine başka yerlerden emir almasını kabul edemeyeceğini belirten Çarıkçı, "Sonuç olarak, darbe girişimi milletimiz için şok edici bir deneyimdi. Ama diğerleri bu atmosferi yaşamadıkları için, olayı anlamaları çok zordu." diye konuştu.

Çarıkçı, FETÖ'nün "nevi şahsına münhasır" bir suç örgütü olduğunun altını çizerek, "Gizlenme onların ana ilkesidir." ifadesini kullandı. Terör örgütünün, küçük ve zihin karıştırıcı şekilde orduda, yargıda ve poliste organize olduğuna dikkati çeken Çarıkçı, kamu düzeni, halkın güvenliğini ve demokrasiyi korumak için 21 Temmuz'da Olağanüstü Hal uygulamasına geçildiğini kaydetti.

"TÜRK MEDYASI KİLİT ROL OYNADI"

Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Volkan Karagöz de konferansta yaptığı konuşmada, darbe girişiminin engellenmesinde başta Anadolu Ajansı (AA) olmak üzere Türk medyasının kilit rol oynadığına dikkati çekti.

Karagöz, 7 Ağustos Yenikapı mitingine değişik siyası görüşlere mensup 5 milyon kişinin katıldığını anımsatarak, "Türkiye, şimdi Cumhuriyet"in kurulduğundan bu yana tanık olunmayan bir ruh ile birleşti. Bu elbette, başarısız darbe girişiminin arkasındaki faillerin beklediği bir resim değildi." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Hüseyin Barbaros Dicle ise darbe girişiminin terörist bir hareket olduğunu ve sadece demokratik yollardan seçilmiş hükümetini devirmenin yanı sıra Türkiye'nin anayasal düzenini de hedef aldığını söyledi.

Dicle, Türkiye'nin temel hak ve özgürlükler kapsamında FETÖ'ye karşı her türlü gerekli önlemleri almaya kararlı olduğunu ifade ederek, dost ve müttefik ülkelere uluslarası güvenlik tehditi olan FETÖ mensuplarını tasfiye etme çağrısında bulundu.

"DARBE PLANLIYICILARINI SAVUNMAYI TERCİH ETTİLER"

Konferansa katılan AA Avrupa Haberleri Editörü Yusuf Kaya da darbe girişiminin hemen ardından Türk insanı ve hükümetinin batıdan destek mesajları beklediğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu beklentiye rağmen, batılı liderler ve medyanın tutumu büyük bir hayal kırıklığıydı. Darbeye kurban gidenlere başsağlığı mesajı dilemek yerine, yakalanan darbeci askerlerin yüzlerindeki sıyrıklara odaklandılar. Demokrasiyi korumak için hayatlarını riske atma pahasına kendilerini tankların önüne atanlara övgü yerine, Türkiye'yi diktatörlükle yönetilen bir ülke olmakla suçladılar. Sıradan insanların kahramanlığını haber yapmak yerine, onlar darbe planlıyıcılarını savunmayı tercih ettiler."

Kaya, AA muhabirlerinin objektifinden, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında yaşananları yansıtan fotoğraf sergisinin, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde açıldığını anımsatarak, "Fotoğraflarda, binlerce insanın kahramanca tankları nasıl durdurduğunu, bazı sivillerin polisten önce hükümet binalarına nasıl ulaştığını göreceksiniz." dedi.

Konferansta konuşan AA Cenevre muhabiri Fatih Erel ise insan hakları konularıyla ilgilenen BM İnsan Hakları Yüksek Komiser'liğinin, darbe girişiminden 4 gün sonra yazılı bir açıklama yaptığını ama darbe girişimini kınamadığını hatırlatarak, "En sonunda bir basın toplantısında BM'ye darbe girişimini kınayıp kınamayacaklarına dair bir soru sordum, sözlü olarak kınadılar ama bu bile kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Konferansa ayrıca Dünya Ticaret Örgütü Nezdindeki Türkiye Daimi Temsilcisi Mehmet Haluk Ilıcak ve Dünya Türk-İş Konseyi (DTİK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Avrupa Bölgesi Komite Başkanı Suat Şahin de katıldı.

Katılımcılar, konferansın ardından AA muhabirlerinin objektifinden, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında yaşananları yansıtan fotoğraflarının sergilendiği, BM Cenevre Ofisi önündeki, sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen "Kırık sandalye heykeli"nin bulunduğu meydana geçti.

