Bakırköy Adliyesi'nde operasyon!

FETÖ/PDY'nin adliyelerdeki yapılanmasına ilişkin operasyonlar çerçevesinde bu sabah Bakırköy Adliyesi'nde yeni gözaltılar yaşandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü'nün yürüttüğü soruşturma çerçevesinde polis adliyedeki mesainin başlaması ardından 14 personele gözaltı işlemi uyguladı.Gözaltına alınan personel İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Uçar yönetimindeki Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen İstanbul'daki adli personellere yönelik soruşturmada çok sayıda katibin paralel yapının iletişim kanalı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenmişti.



Kaynak:Sabah