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Bakırköy Adliyesi'nde operasyon!

Fethullahçı Terör Örgütü’nün adliyelerdeki yapılanmasına ilişkin yürütülen operasyonda polis bu sabah Bakırköy Adliyesi'nde çalışan 14 adli personeli mesai sırasında gözaltına aldı.

Bakırköy Adliyesinde operasyon!

FETÖ/PDY'nin adliyelerdeki yapılanmasına ilişkin operasyonlar çerçevesinde bu sabah Bakırköy Adliyesi'nde yeni gözaltılar yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü'nün yürüttüğü soruşturma çerçevesinde polis adliyedeki mesainin başlaması ardından 14 personele gözaltı işlemi uyguladı.Gözaltına alınan personel İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Uçar yönetimindeki Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen İstanbul'daki adli personellere yönelik soruşturmada çok sayıda katibin paralel yapının iletişim kanalı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenmişti.

Kaynak:Sabah
  • 27 Eylül 2016, Salı 12:19
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