50 koli FETÖ malzemesi gümrükte yakalandı

FETÖ firarisi Emre Uslu'nun 2001'de ABD'ye eğitime giderken kefili olan arkadaşı ve eski emniyet görevlisi Serhat Soydan'ın İstanbul'dan ABD'ye kaçırmak istediği dijital malzemelere Ambarlı Limanı gümrüğünde el konuldu.

50 kolide içerisinde; hardiskler, flaş bellekler, hafıza kartları, el kameraları ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

ABD'DE EĞİTİM KIYAĞI!

Kolilerde Serhat Soydan adına bazı evraklar bulundu. Söz konusu yükün, Başakşehir'de ikamet eden Nurdan Soydan tarafından ABD'deki bir adrese gönderilmek üzere bir lojistik firmasına teslim edildiği belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konu ile ilgili soruşturma başlattı. Uslu yurtdışına eğitime giderken İçişleri Bakanlığı'na kefil olarak Emniyet Amiri Serhat Soydan ile Polis Akademisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuncay Durna'yı gösterdi. 156 bin 324 dolarlık Hazine alacağı, bu isimlerden tahsil edilmeye çalışılıyor. Bu arada Türkiye, FETÖ üyesi firari savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın iadesi için Almanya'ya ikinci kez nota verdi.