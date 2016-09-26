Zaman yöneticisi kaçarken yakalandı

Kayyuma devredildikten bir süre sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski Ankara temsilcisi ve gece sorumlusu İbrahim Karayeğen, ABD'ye kaçmak isterken İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yakalandı. Karayeğen, bir süre önce Frankfurt aktarmalı Boston uçuşu yapmak üzere Atatürk Havalimanı'na geldi. Burada pasaport kontrolü sırasında gözaltına alınan Karayeğen, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
ÜZERİNDEN 1 DOLAR ÇIKTI
İfadesinde, Zaman'dan ayrıldıktan sonra Yeni Hayat gazetesine geçtiğini kaydeden İbrahim Karayeğen, 15 Temmuz darbe girişiminden 2 gün sonra Frankfurt üzerinden ABD'ye uçmak üzere bilet aldığını Atatürk Havalimanı'nda pasaport kontrolünde gözaltına alındığını belirtti. Karayeğen'in üzerinden FETÖ'nün simgesi haline gelen 1 ABD doları çıktı. Emniyetteki işlemleri sırasında FETÖ ile irtibatı noktasında tespitte bulunulan ve sosyal medyada örgüt lehine attığı mesajlar ele geçirilen Karayeğen, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklama kararında, eski yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın da aralarında bulunduğu FETÖ yayın organı Zaman'ın çok sayıda yöneticisinin yurtdışına kaçtığı hatırlatıldı.
kalan karakter 1000
nereye kaçıyorsun tilki. iblisin yanına mı gidiyorsun. o cehennemin dibini boylayacak sen de mi cehennemi odunu olmak istiyorsun bre gafil fındık bıyık.
paralel çete ,gözünüzün içine baka baka aldatır.
ALLAHIM ülkeme hainlik edenlerin hem bu dünyasını hem ahiretini cehennem eyle. soylarını kurut
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.