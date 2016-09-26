  1. İşte o uçak
  2. İşte Fuat Avni

Zaman yöneticisi kaçarken yakalandı

nin eski gece sorumlusu ve Ankara temsilcisi , ABD’ye kaçmak üzereyken Atatürk Havalimanı’nda yakalandı

Zaman yöneticisi kaçarken yakalandı
Kayyuma devredildikten bir süre sonra kapatılan nin eski Ankara temsilcisi ve gece sorumlusu , ABD'ye kaçmak isterken İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yakalandı. Karayeğen, bir süre önce Frankfurt aktarmalı Boston uçuşu yapmak üzere Atatürk Havalimanı'na geldi. Burada pasaport kontrolü sırasında gözaltına alınan Karayeğen, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

ÜZERİNDEN 1 DOLAR ÇIKTI
İfadesinde, Zaman'dan ayrıldıktan sonra Yeni Hayat gazetesine geçtiğini kaydeden İbrahim Karayeğen, 15 Temmuz darbe girişiminden 2 gün sonra Frankfurt üzerinden ABD'ye uçmak üzere bilet aldığını Atatürk Havalimanı'nda pasaport kontrolünde gözaltına alındığını belirtti. Karayeğen'in üzerinden 'nün simgesi haline gelen 1 ABD doları çıktı. Emniyetteki işlemleri sırasında FETÖ ile irtibatı noktasında tespitte bulunulan ve sosyal medyada örgüt lehine attığı mesajlar ele geçirilen Karayeğen, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklama kararında, eski yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın da aralarında bulunduğu FETÖ yayın organı Zaman'ın çok sayıda yöneticisinin yurtdışına kaçtığı hatırlatıldı.

SABAH
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  • 26 Eylül 2016, Pazartesi 01:01
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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cevat cevat

nereye kaçıyorsun tilki. iblisin yanına mı gidiyorsun. o cehennemin dibini boylayacak sen de mi cehennemi odunu olmak istiyorsun bre gafil fındık bıyık.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.09.2016 11:31
ercan ercan

paralel çete ,gözünüzün içine baka baka aldatır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 26.09.2016 09:35
mehmet mehmet

ALLAHIM ülkeme hainlik edenlerin hem bu dünyasını hem ahiretini cehennem eyle. soylarını kurut

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 26.09.2016 09:03
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