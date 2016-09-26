  1. Yine Brüksel yine terör
  2. İşte o uçak

Yüzler gülüyor

’nda Özgür Suriye Ordusu, DAEŞ’i püskürtmeye devam etti. , yurtlarına dönen luları evlerine ulaştırmak için özel timler kurdu.

Yüzler gülüyor

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 33'üncü gününde Özgür Suriye Ordusu ile terör örgütü DAEŞ arasında çatışmalar devam etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş desteğinde ilerleyen Özgür Suriye Ordusu birliklerine koalisyon güçleri de havadan destek verdi. Çatışmaların sürdüğü bölgede sınırın sıfır noktasında konuşlu bulunan fırtına obüsleri ve ateş vasıtalarıyla DAEŞ terör örgütü mevzileri ve hedefleri vuruldu. Suriye'nin Çobanbey kasabası yakınlarında koluna şarapnel parçasının isabet ettiği bir asker, ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Yaralı askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



AKIN AKIN DÖNÜYORLAR
Bu arada DAEŞ'ten temizlendikten sonra tersine göçün başladığı Cerablus'a gelmek isteyen Suriyelilere, Özgür Suriye Ordusu () kucak açtı. Türkiye'den Cerablus'a dönen ve harekatın başladığı günden itibaren sayıları hızla artan Suriyelilerin, kapıdan geçtikten sonra bazı sıkıntılar yaşadığını gözlemleyince harekete geçti. Karkamış Gümrük Kapısı'nın Suriye tarafında silahlı ekip kuran ÖSO, Suriyelilerin kapıdan geçtiği andan itibaren evlerine dönen insanların imdadına yetişti.
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  • 26 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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mehmet mehmet

korumalarına bizim devletimiz yardım etmeli.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 26.09.2016 09:09
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