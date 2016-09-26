Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde devam eden operasyonda askeri birliklere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 12 teröristin havadan ve karadan yapılan müşterek harekât sonucunda etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklama, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde devam eden operasyonda da, bir iş birlikçinin yakalandığı, 660 bin kök hint keneviri (operasyonda toplam imha edilen 1 miyon 421 bin kök) ele geçirildiği duyuruldu.
1 TERÖRİST TESLİM OLDU
Ayrıca Siirt'in Pervari ilçesinde, bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin, güvenlik güçlerine silahsız ve teçhizatsız olarak teslim olduğu bildirildi.
Kuzey Irak'a hava harekatı
Irak Kuzeyi Zap bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce kullanıldığı tespit edilen silah mevzisi, sığınak ve barınaklar icra edilen hava harekâtı ile imha edildi.
kalan karakter 1000
İdam cezası geri gelsin tüm vatanhainleri tutuklansın yada gebertilsin
pkk ya destek veren yazılı ve görsel medyada gazeteci yazar sanatçı v.b. geçinenlerde idam edilsin. hdp ve diğer partilerde yer alanların canları da yansın . allahtan dilenirim ki devletimin düşmanlarının soyu kurusun inşallah.
Tanrim, yeryüzüne neden terörist yaratip gönderdin diye sordum. Bana cevap verdi: "Sikayetci olmayin, teker teker veya toplu halde gebertip bana geri gönderin, onlarin yeri hazir ebedi Cehennem onlari bekliyor".
Geberin pis pkk lı teröristler, Allah'ım Askerlerimize Güç ver, Ülkemize saldıran bu hain pislik teröristlere fırsat verme.
PKK YPG li köpekler tasmanızın sahibide kara toprağa gömülecek
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.