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'da terörist avı

'nin ilçesinde devam eden operasyonda askeri birliklere saldırı hazırlığındaki 12 terörist havadan ve karadan yapılan operasyonla öldürüldü.

Suikast hazırlığındaki teröristler öldürüldü
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, 'nin ilçesinde devam eden operasyonda askeri birliklere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 12 teröristin havadan ve karadan yapılan müşterek harekât sonucunda etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklama, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde devam eden operasyonda da, bir iş birlikçinin yakalandığı, 660 bin kök hint keneviri (operasyonda toplam imha edilen 1 miyon 421 bin kök) ele geçirildiği duyuruldu.

1 TERÖRİST TESLİM OLDU
Ayrıca Siirt'in Pervari ilçesinde, bölücü terör örgütü mensubu bir teröristin, güvenlik güçlerine silahsız ve teçhizatsız olarak teslim olduğu bildirildi.

Kuzey Irak'a hava harekatı

Irak Kuzeyi Zap bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce kullanıldığı tespit edilen silah mevzisi, sığınak ve barınaklar icra edilen hava harekâtı ile imha edildi.
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  • 26 Eylül 2016, Pazartesi 13:44
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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cino cino

İdam cezası geri gelsin tüm vatanhainleri tutuklansın yada gebertilsin

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evet0
hayır0
cevapla 26.09.2016 21:43
ozan ozan

pkk ya destek veren yazılı ve görsel medyada gazeteci yazar sanatçı v.b. geçinenlerde idam edilsin. hdp ve diğer partilerde yer alanların canları da yansın . allahtan dilenirim ki devletimin düşmanlarının soyu kurusun inşallah.

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evet1
hayır0
cevapla 26.09.2016 18:03
&#214;z yorum Öz yorum

Tanrim, yeryüzüne neden terörist yaratip gönderdin diye sordum. Bana cevap verdi: "Sikayetci olmayin, teker teker veya toplu halde gebertip bana geri gönderin, onlarin yeri hazir ebedi Cehennem onlari bekliyor".

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evet5
hayır0
cevapla 26.09.2016 16:16
FatihSultan23 FatihSultan23

Geberin pis pkk lı teröristler, Allah'ım Askerlerimize Güç ver, Ülkemize saldıran bu hain pislik teröristlere fırsat verme.

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evet12
hayır0
cevapla 26.09.2016 14:36
Tolga Metij Tolga Metij

PKK YPG li köpekler tasmanızın sahibide kara toprağa gömülecek

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evet10
hayır0
cevapla 26.09.2016 14:33
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