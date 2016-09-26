  1. Esad diktası
  2. Yüzler gülüyor

Yine Brüksel yine terör

Yine Brüksel yine terör
Belçika'nın başkenti Brüksel'de sözde bir 'Avrupa Kongresi' düzenleyen PYD terör örgütüne destekler tüm uyarılara rağmen devam etti. Kongrede PYD paçavraları ile beraber PKK'nın elebaşısı Öcalan'ın da posterleri asıldı. Avrupa'nın ortasında 'terör kongresine' PYD'nin sözde eş başkanları Salih Müslim ve Asya Abdullah da katıldı. Güvenliği ise Belçika polisi sağladı. Belçika, terör örgütleri PKK/PYD ve DHKP-C'nin Avrupa'da en yoğun faaliyette bulunduğu ülkelerin başında gelirken Avrupa Birliği Parlamentosu'nun bulunduğu Brüksel de son dönemde PKK'ya sunduğu imkanlarla 'terörün başkenti' olarak anılmaya başlamıştı.
Etiketler:
  • 26 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (6 yorum)
memo memo

bu serefsizlerin hepsi ayni yabani domuzlar

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 26.09.2016 17:03
cevat cevat

terörün başkenti avrupa. ey kürt halkı sizleri kimlerin ne amaçla kullandığını daha anlamadınız mı. uyanın ve münafık avrupanın yüzüne tükürün ve kendinizi artık kullandırmayın.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.09.2016 11:29
CESUR Y&#220;REK CESUR YÜREK

Mecliste bir karar alarak bu ülkeleri teröre destek veren ülkeler listesine dahil edelim ve ona göre davranalım...

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 26.09.2016 11:01
vatansever vatansever

Belçikanın bize bir faydası varmı yok. O zaman tüm ticari ve siyasi birlikteliği sonlandırın gitsin. Büyük elçiğimizi tamamne kapatalım ve buradki büyük elçilerini sınır dışı edelim ki trör konusunda gerekirse ülke olarak ilişkilerin sonlandırılacağı algısı bu beyinsizlerde oluşsun. AB ye hayır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 26.09.2016 09:45
devran devran

pkk, pyd adi altinda mesrulastiriliyor.nah suraya yaziyorum pyd mumbicten cekilmeyecek, amerika burada ben varim diyecek abd ve ab pyd yi mesrulastiracak.neden anlamiyorsunuz turkiyenin en buyuk dusmani abd ve ab ulkeleridir.ama biz hala iyi iliskiler diyip aptalca bakiyoruz neden bilinmez.pyd neden vurulmuyor turkiye neden korkuyor.son pismanlik fayda etmeyecek! uyan turkiye uyaaaan.dunya savasi coktan basladi hayde hayirlisi.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 26.09.2016 08:29
Haberin tüm yorumlarını okuyun (6 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar