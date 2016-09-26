Yine Brüksel yine terör

Belçika'nın başkenti Brüksel'de sözde bir 'Avrupa Kongresi' düzenleyen PYD terör örgütüne destekler tüm uyarılara rağmen devam etti. Kongrede PYD paçavraları ile beraber PKK'nın elebaşısı Öcalan'ın da posterleri asıldı. Avrupa'nın ortasında 'terör kongresine' PYD'nin sözde eş başkanları Salih Müslim ve Asya Abdullah da katıldı. Güvenliği ise Belçika polisi sağladı. Belçika, terör örgütleri PKK/PYD ve DHKP-C'nin Avrupa'da en yoğun faaliyette bulunduğu ülkelerin başında gelirken Avrupa Birliği Parlamentosu'nun bulunduğu Brüksel de son dönemde PKK'ya sunduğu imkanlarla 'terörün başkenti' olarak anılmaya başlamıştı.