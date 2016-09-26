Yine Brüksel yine terör

Belçika'nın başkenti Brüksel'de sözde bir 'Avrupa Kongresi' düzenleyen PYD terör örgütüne destekler tüm uyarılara rağmen devam etti. Kongrede PYD paçavraları ile beraber PKK'nın elebaşısı Öcalan'ın da posterleri asıldı. Avrupa'nın ortasında 'terör kongresine' PYD'nin sözde eş başkanları Salih Müslim ve Asya Abdullah da katıldı. Güvenliği ise Belçika polisi sağladı. Belçika,terör örgütleri PKK/PYD ve DHKP-C'ninAvrupa'da en yoğun faaliyette bulunduğuülkelerin başında gelirken Avrupa BirliğiParlamentosu'nun bulunduğu Brüksel de sondönemde PKK'ya sunduğu imkanlarla 'terörünbaşkenti' olarak anılmaya başlamıştı.
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bu serefsizlerin hepsi ayni yabani domuzlar
terörün başkenti avrupa. ey kürt halkı sizleri kimlerin ne amaçla kullandığını daha anlamadınız mı. uyanın ve münafık avrupanın yüzüne tükürün ve kendinizi artık kullandırmayın.
Mecliste bir karar alarak bu ülkeleri teröre destek veren ülkeler listesine dahil edelim ve ona göre davranalım...
Belçikanın bize bir faydası varmı yok. O zaman tüm ticari ve siyasi birlikteliği sonlandırın gitsin. Büyük elçiğimizi tamamne kapatalım ve buradki büyük elçilerini sınır dışı edelim ki trör konusunda gerekirse ülke olarak ilişkilerin sonlandırılacağı algısı bu beyinsizlerde oluşsun. AB ye hayır.
pkk, pyd adi altinda mesrulastiriliyor.nah suraya yaziyorum pyd mumbicten cekilmeyecek, amerika burada ben varim diyecek abd ve ab pyd yi mesrulastiracak.neden anlamiyorsunuz turkiyenin en buyuk dusmani abd ve ab ulkeleridir.ama biz hala iyi iliskiler diyip aptalca bakiyoruz neden bilinmez.pyd neden vurulmuyor turkiye neden korkuyor.son pismanlik fayda etmeyecek! uyan turkiye uyaaaan.dunya savasi coktan basladi hayde hayirlisi.
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