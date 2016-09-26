Van'da bomba yüklü kamyon ele geçirildi

Van'ın Erciş İlçesi'nde belediye binası önüne PKK'lı teröristler tarafından park edilen bomba yüklü kamyon, son anda fark edildi. İçerisinde yaklaşık yarım ton patlayıcı bulunan kamyonun çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.
Olay, bugün saat 20.00 sıralarında kent merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Erciş İlçesi'nin Beyazıt Mahallesi Tugay Caddesi'nde meydana geldi. Belediye binası önüne çalışır halde park edilen içerisinde şoförü bulunmayan kamyonu fark eden polis, durumdan şüphelenip araçta arama yaptı. Kamyonun kasasında varillerin içerisinde patlayıcı bulunduğunun belirlenmesi üzerine çevrede önlem alındı. Van-Ağrı Karayolu ile belediye binasının bulunduğu alana çıkan tüm yollar trafiğe kapatılırken, çevrede bulunan evler de boşaltıldı.
Kamyon halen belediye binası önünde bulunurken, Van'dan bomba imha uzmanı ekipler çağrıldı. Patlayıcı yüklü kamyonun alıncak güvenlik önlemlerinin ardından imha edileceği belirtildi.
Polis, kamyonu park eden PKK'lı teröristleri yakalamak için çalışma başlattı.
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