Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, haklarında verilen yakalama kararının ardından Türkiye'yi terk eden savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın Almanya'nın Freiburg kentinde görüldükleri yönünde basında çıkan haberler üzerine Türkiye diplomatik girişimde bulundu.
Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği aracılığıyla Almanya Dışişleri Bakanlığı'na verilen notada, firari savcıların Freiburg'da oldukları yönündeki iddialarının araştırılması, şüphelilerin yerlerinin tespit edilmesi durumunda yakalanarak Türkiye'ye iade edilmeleri istendi.
Türkiye daha önce de bu konuda Almanya'ya nota vermiş ancak Almanya verdiği resmi cevapta bu konuyla ilgili herhangi bir bulguya sahip olmadığını açıklamıştı.
İkinci kez verilen notaya henüz bir cevap verilmediği öğrenildi.
Bir süre önce Türk medyasında Öz ve Kara'nın Almanya'nın İsviçre ve Fransa sınırına yakın Freiburg kentindeki bir villada beraber kaldıkları haberleri yer almıştı.
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terøre destek verenler diye bir sey var yani liste yaparsin hangi ulke destek veriyor ise bunun askerin sayfasin da ve devlettin internet sayfasin da verirsin su ulkeler diye ve ayni anda islek yerlere tv koyarsin liste yayinlarsin orda kendi halki rahatsiz olsun kendi liderlerin den sistem cok basit mavi kirmizi kitap de terøre destek veren ulke diye siralama yap habercilere ver gerisini onlar iyi bilir bak neler olur
Almanyada ABD gibi iki yuzlu hareket edip istenen vatan hainlerini vermiyecektir ve PKK gibi orgutleride desteklemege devamedecektir ISRAIL gibi
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