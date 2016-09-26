15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından yapılan operasyonlarda Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantısı olduğu iddia edilen ve yurt dışına kaçtığı tespit edilen Faruk Bayındır’ın şirketi olan Tarkim Havacılık’a ait Atatürk Havalimanı ve Adana havalimanında bulunan hangarlara el konuldu. El konulan uçakların arasındaki FETÖ liderinin baş harflerinin bulunduğu TC-FTG kuyruk tescilli uçak dikkat çekti.
Geçtiğimiz Mart ayında Tarkim Havacılığa ait yapılan şikayetler sonrası DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi) tarafından soruşturma başlatılmıştı. Bu arada 15 Temmuz'da meydana gelen Darbe girişiminin ardından Tarkim Havacılığın sahibi olan Faruk Bayındır ABD'ye kaçtı. FETÖ ile ilişkisi olduğu iddia edilen Bayındır'ın yurt dışına kaçması üzerine DHMİ tarafından yapılan soruşturma genişletildi.
ARAŞTIRMA YAPILAN UÇAKLAR ARASINDA TC-FTG KUYRUK TESCİLLİ UÇAKTA VAR
Kanun Hükmünde Kararname (KHK)'den alınan yetki üzerine bugün Atatürk ve Adana havalimanlarında Tarkim Hangarlarında polis ekipleri geniş çapta inceleme başlattı. Saat 15.00'da Atatürk ve Adana Havalimanı'nda bulunan hangarlarda polis ekiplerinin bakım için bulunan 11 uçakta arama yaptığı öğrenildi. Bu arada Atatürk Havalimanında Tarkim Havacılığa ait hangarda bulunan 10 arasında FETÖ liderinin baş harflerinin bulunduğu TC-FTG kuyruk tescilli uçak da bulunuyor. Yetililerin el koyduğu hangarda bulunan TC-FTG kuyruk tescilli uçakta detaylı inceleme yapılıyor.
PERSONELİN KARTLARINA EL KONULDU
Bu arada Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu'nda bulunan Tarkim Havacılık'a ait uçak bakım hangarının kira sözleşmesi ev sahibi durumunda bulunan DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi ) tarafından mahkeme kararıyla fesih edilirken, görevli personelin apron giriş kartlarına el konuldu.
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Ergun Diler'in yazdigina gore boyle hangarlarda neler oluyormus neler. Turk devleti uyumamali, boyle ozel yerleri denetimde tutmali.
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