Selo ihanet turuna çıkıyor!

HDP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Demirtaş'a ziyaretinde, Eş Genel Başkan Yardımcısı Hişyar Özsoy ile bazı milletvekilleri eşlik edecek.

Heyet, Brüksel'de, Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn ile görüşecek.

Berlin'e 29 Eylül'de geçecek heyet, burada ise SPD Genel Başkanı ve Almanya Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel ve Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier'ın yanı sıra Almanya Sol Parti ve Alman Yeşiller Partisi liderleri ile bir araya gelecek.