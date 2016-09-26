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Selo ihanet turuna çıkıyor!

Terör örgütü PKK'dan gelen emirlerle hareket eden HDP Eş Genel Başkanı , Brüksel ve Berlin'e gidiyor. Demirtaş, Türkiye düşmanlarıyla buluşup yeni kaos planlarını görüşecek...

Selo ihanet turuna çıkıyor!

HDP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Demirtaş'a ziyaretinde, Eş Genel Başkan Yardımcısı Hişyar Özsoy ile bazı milletvekilleri eşlik edecek.

Heyet, Brüksel'de, Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn ile görüşecek.

Berlin'e 29 Eylül'de geçecek heyet, burada ise SPD Genel Başkanı ve Almanya Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel ve Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier'ın yanı sıra Almanya Sol Parti ve Alman Yeşiller Partisi liderleri ile bir araya gelecek.
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  • 26 Eylül 2016, Pazartesi 19:22
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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Hainler ittifaki Hainler ittifaki

Farkli siyasilerle görüsmelerde bulunmasi uygulanan taktik gereyidir. Yurt disinda ve yurt icinde bu adami muhatap alanlarin hepsinin Türkiyedeki terör olaylarinda madden ve manen destegi oldugu ihtimalinin göz ardi edilmemesi gerekir..!

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evet0
hayır0
cevapla 27.09.2016 00:56
memo memo

bu serefsiz halen meydanlarda aniriyor ve bizim sozde savcilarimiz ne bok yiyor bilmem

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evet0
hayır0
cevapla 27.09.2016 00:42
yşl yşl

bu hain herif hala ifade vermeye gitmedi bizim bizim meclisimiz,adalet bakanlığımız ve savcılarımız ne iş yapıyor hain adam bizim vergilerimizden toplanan paradan maaş alıyor ve ülkemizi dışarıdaki devletlere şikayete gidiyor devletimiz niye dur demiyor

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evet0
hayır0
cevapla 26.09.2016 23:22
aslı aslı

Bu pisliği tutuklamak için devlet neyi bekliyor. Devletin gücü hain bir maşaya yetmiyorsa kapatın o devleti. Dünyada hangi devlet buna izin verir.

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evet0
hayır0
cevapla 26.09.2016 23:16
peRino peRino

selo denilen satilmis terörist almanyadan emir aliyor sonra almanyanin destekledigi komsu ülkelerden örnegin belcika avusturya danimarka isvec holanda dikkat ederseniz hepsi almanyanin komsu ülkeleri.

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evet0
hayır0
cevapla 26.09.2016 22:27
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