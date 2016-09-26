Sabah'ta yer alan habere göre Diyarbakır Lice'de operasyonda piyasa değeri 100 milyon 455 bin tl tutarında olan uyuşturucu madde imha edildi.
Ayrıntılar geliyor...
PKK'lı hainlerin finans kaynağına darbe!
Sabah'ta yer alan habere göre Diyarbakır Lice'de operasyonda piyasa değeri 100 milyon 455 bin tl tutarında olan uyuşturucu madde imha edildi.
Etiketler: Diyarbakır , Lice , PKK
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