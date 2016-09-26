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'lı hainlerin finans kaynağına darbe!

PKKlı hainlerin finans kaynağına darbe!

Sabah'ta yer alan habere göre 'de operasyonda piyasa değeri 100 milyon 455 bin tl tutarında olan uyuşturucu madde imha edildi.

Ayrıntılar geliyor...
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  • 26 Eylül 2016, Pazartesi 17:35
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