  1. Teröristlerin cebinden cesaret hapı çıktı
  2. FETÖ'den yeni yapılanma

'nde

'nde bu sabah saat 7.01'de 3 büyüklüğünde meydana geldi.

Marmara Denizinde deprem
Avcılar ilçe merkezinin 17 km guneyinde, 'nde 3.0 büyüklüğünde meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre bugün saat 07.01'de merkez üssü Marmara Denizi olan bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 5.3 km derininde gerçekleşti.
Etiketler: ,
  • 26 Eylül 2016, Pazartesi 08:01
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar