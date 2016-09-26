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Avcılar ilçe merkezinin 17 km guneyinde, Marmara Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre bugün saat 07.01'de merkez üssü Marmara Denizi olan bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 5.3 km derininde gerçekleşti.
- 26 Eylül 2016, Pazartesi 08:01
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