  1. Mahsun dayanamadı
  2. 3. Köprü’yü vuracaklardı

İnlerine girdik

İnlerine girdik
'de bölücü terör örgütü 'ya yönelik sürdürülen operasyonlar devam ediyor. Dün Yüksekova'da teröristlerin konuşlandığı Kelyani Tepe bölgesinde 6 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi. Operasyonda, iki silah mevzisi, bir barınak ve yaşam alanı olarak kullanılan iki mağara da imha edildi. Hakkari genelinde etkisiz hale getirilen terörist sayıyı ise 314'e yükseldi.
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  • 26 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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