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Hem bölücü hem uyuşturucu

Hem bölücü hem uyuşturucu

, ile Hazro İlçesi kırsal kesiminde düzenlenen operasyonda 5 ton esrar ele geçirildiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve bölücü terör örgütünün finans kaynaklarının yok edilmesi maksadıyla narkoterörizmle mücadeleye yönelik çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.
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  • 26 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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