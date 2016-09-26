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Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığınca, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Buzul Dağları Kelyani tepe bölgesine ile yapılan hava taarruzunda bölücü terör örgütü mensubu 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli İHA teröristlerin kabusu oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Buzul Dağları Kelyani Tepe bölgesine ile düzenlenen hava taarruzunda, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacit Kabaklıoğlu operasyonu kapsamında, bu sabah saat 06.00 sıralarında, Yüksekova ilçesi Buzul Dağları Kelyani Tepe bölgesine hava taaruzu gerçekleştirildi.

Bayraktar İHA ile yapılan hava taarruzunda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyon kapsamında şu ana kadar Yüksekova'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 49, Hakkari genelinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 323 oldu.
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  • 26 Eylül 2016, Pazartesi 10:09
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