  1. FETÖ İstanbul'u bakın kaça ayırmış!
  2. Türkiye'yi sarsan suikastin sanığından ilk savunma!

’nin ilk görüntüleri A Haber’de

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı dosyada FETÖ'nün illegal istihbarat havuzunda toplanan bilgileri hesabından paylaşan lider isim olarak geçen , bu hesaptan attığı tweetlerle 15 Temmuz'un altyapısını hazırlamıştı. İşte Sabah’ın ABD’de bulduğu Fuat Avni’nin ilk görüntüleri…

Fuat Avni’nin ilk görüntüleri A Haber’de
Türkiye'de çeşitli dava ve soruşturmalardan haklarında yakalama kararı bulunan ve bir kısmı kırmızı bülten muadili difüzyonla aranan FETÖ imamları, ABD'de ellerini kollarını sallayarak dolaşıyor. Türkiye'nin; FETÖ yöneticiliğinden, 15 Temmuz darbe girişimini organize etmekten, Balyoz, Tevhid Selam, Tahşiye kumpaslarından ve hesabını yönetmekten aradığı örgüt yöneticilerini, inlerinde görüntüledik.



FUAT AVNİ BİLGİSİNİ FBI PAYLAŞTI
, savcılıkça hazırlanan dosyada Fuat Avni trol çetesinin başı olarak gösteriliyor. FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe sürecinden sonra propaganda amacıyla açtığı Fuat Avni hesabını yöneten kişinin Aydoğan Vatandaş olduğu bilgisini, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Türk makamlarına verdi. Hesabı ilk kuran ve deşifre olan Haberdar sitesinin yayın yönetmeni Said Sefa'dan sonra Fuat Avni hesabını Aydoğan Vatandaş yönetmeye başlamıştı. Vatandaş'ın, Fuat Avni hesabının gizli lideri olduğu Türkiye'ye geldiğinde bu hesabı kullanması üzerine ortaya çıktı.

ŞİMŞEK: FUAT AVNİ'NİN NASIL LÜKS İÇİNDE YAŞADIĞINI ANLATTI!
Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Müdürü Abdurrahman Şimşek A Haber canlı yayınında Fuat Avni hesabının lideri olan FETÖ'cü Aydoğan Vatandaş'ı ABD'de nasıl görüntülediğini anlattı. Şimşek: "Türkiye'deki bazı Fetullahçılar cezaevlerinde çürürken, FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinin orada nasıl rahatça yaşadıklarını gezdiklerini lüks ciplere bindiklerini görüntüledik. FETÖ'ye inanan tabandaki insanlar bunların orada lüks hayat içerisinde nasıl yaşadıklarını görsünler" ifadelerini kullandı.
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  • 26 Eylül 2016, Pazartesi 15:22
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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memo memo

eli ayagi kirilsin insallah gezer tabi cunki aga babalari amerika darbeci terorist amerika

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cevapla 26.09.2016 17:37
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