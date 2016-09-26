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'nün sözde 'eyalet sorumlularına' operasyon

merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında 'nün "Boğaziçi eyalet sorumluları" olduğu ileri sürülen kişilerin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı, soruşturmada, FETÖ'nün İstanbul'u 4 eyalete ayırdığı tespit edildi.

FETÖ İstanbulu bakın kaça ayırmış!

'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün "Boğaziçi eyalet sorumlusu" oldukları iddia edilen zanlılara yönelik 11 ilde operasyon gerçekleştirildi.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda, aralarında FETÖ'nün Boğaziçi eyalet bölgesi olarak belirlediği Sarıyer, Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli ve Kağıthane eyalet imamları olduğu öne sürülen kişilerin de yer aldığı 18 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada bazı dokümanlara el konuldu.

İSTANBUL'DA 4 EYALET YAPILANMASI
Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün 'u Anadolu, Suriçi, Surdışı ve Boğaziçi eyaleti olarak 4 bölgeye, Boğaziçi eyaletinin ise kendi içinde Sarıyer, Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli ve Kağıthane olmak üzere 5 ilçeye ayırdığı tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edileceği ve haklarında "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmak" suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.
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  • 26 Eylül 2016, Pazartesi 15:37
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