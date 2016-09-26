FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün "Boğaziçi eyalet sorumlusu" oldukları iddia edilen zanlılara yönelik 11 ilde operasyon gerçekleştirildi.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda, aralarında FETÖ'nün Boğaziçi eyalet bölgesi olarak belirlediği Sarıyer, Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli ve Kağıthane eyalet imamları olduğu öne sürülen kişilerin de yer aldığı 18 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada bazı dokümanlara el konuldu.

İSTANBUL'DA 4 EYALET YAPILANMASI

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün İstanbul'u Anadolu, Suriçi, Surdışı ve Boğaziçi eyaleti olarak 4 bölgeye, Boğaziçi eyaletinin ise kendi içinde Sarıyer, Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli ve Kağıthane olmak üzere 5 ilçeye ayırdığı tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edileceği ve haklarında "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmak" suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.