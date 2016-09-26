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’nün na operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü’nün ''na yönelik operasyon düzenlendi. 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ’nün simgesi 1 dolarlar ve Fethullah Gülen’in kitapları ele geçirildi. Örgütün İstanbul’u dört ayrı eyalete ayırdığı belirlendi.

FETÖ’nün Boğaziçi Eyaletler imamlarına operasyon

15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelikİstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda örgütün "Boğaziçi Eyalet" İmamları gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun talimatı ile Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda 'nün "Boğaziçi Eyalet Bölgesi" olarak belirlediği Sarıyer, Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli ve Kağıthane ilçeleri sorumluları hakkında gözaltı ve arama işlemi gerçekleştirildi.

"Terör Örgütü üyesi olmak" suçlaması çerçevesinde İstanbul merkezli 11 farklı ilde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında Muzaffer Taşkın'ın da bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş adreslerinde arama gerçekleştirildi. İl dışı ve il içinden alınan şüpheliler Sarıyer'deki çeşitli emniyet birimlerine getirildi.

SORUMLU İMAM OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI
Arama işlemleri sırasında birçok dijital malzeme, Bank Asya'ya ait dökümanlar, Fethullah Gülen'in kitapları, FETÖ'nün simgesi 1 dolarlar ve çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerden Muzaffer Taşkın'ın oğlunun Astsubay olarak TSK'da görev yaptığı belirtildi. FETÖ ablalarının da gözaltına alındığı isimlerin örgütün Boğaziçi Eyalet Bölgesi'nde görev yapan sorumlu imamlar oldukları kaydedildi. (Sabah)
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  • 26 Eylül 2016, Pazartesi 11:53
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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krmzı krmzı

hepinizi ininizden çıkaracağız

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cevapla 26.09.2016 16:36
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