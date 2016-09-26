FETÖ’nün Boğaziçi Eyaletler imamlarına operasyon

15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelikİstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda örgütün "Boğaziçi Eyalet" İmamları gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun talimatı ile Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda FETÖ'nün "Boğaziçi Eyalet Bölgesi" olarak belirlediği Sarıyer, Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli ve Kağıthane ilçeleri sorumluları hakkında gözaltı ve arama işlemi gerçekleştirildi.

"Terör Örgütü üyesi olmak" suçlaması çerçevesinde İstanbul merkezli 11 farklı ilde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında Muzaffer Taşkın'ın da bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş adreslerinde arama gerçekleştirildi. İl dışı ve il içinden alınan şüpheliler Sarıyer'deki çeşitli emniyet birimlerine getirildi.

SORUMLU İMAM OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Arama işlemleri sırasında birçok dijital malzeme, Bank Asya'ya ait dökümanlar, Fethullah Gülen'in kitapları, FETÖ'nün simgesi 1 dolarlar ve çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerden Muzaffer Taşkın'ın oğlunun Astsubay olarak TSK'da görev yaptığı belirtildi. FETÖ ablalarının da gözaltına alındığı isimlerin örgütün Boğaziçi Eyalet Bölgesi'nde görev yapan sorumlu imamlar oldukları kaydedildi. (Sabah)