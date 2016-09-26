FETÖ’nün altın oyunu

FETÖ'ye finansal destek sağladığı için kayyum atanan Koza Altın'ın Bergama Ovacık'taki işletmesinden 50 kilo altın kaçırıldığı belirlendi. İşletmedeki kameralar kapatılıp, gizlice kaçırılan 50 kilogram altının Akın İpek'in Marmaris'teki oteline gömüldüğü, darbecilerin 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kaçırıp, bu altınlarla fotoğrafını çekip, '50 kilogram altınla yurtdışına kaçmak istedi' algısı yaratmak istedikleri iddia edildi. Kayyum heyeti, olaya karışan FETÖ'den tutuklu eski İşletme Müdürü Cemalettin Çetin'in de aralarında bulunduğu 4 kişinin işine son verdi. Olay, Koza Altın işletmelerine kayyum atanmasından bir hafta sonra yani 9 Eylül 2015'te saat 17.45 sıralarında Koza Altın'ın Bergama Ovacık İşletmesi'ndeki altın döküm odasında yaşandı. İddiaya göre, FETÖ'den tutuklu eski İşletme Müdürü Cemalettin Çetin, Ovacık'taki madenin güvenlik müdürünü arayıp, 'Birazdan madene giriş yapacağım. Güvenlik kameralarını kapatın' talimatını verdi. Bunun üzerine kameralar kapatıldı. Altın döküm görevlisi H.K., döküm odasında çöp poşetinde bulunan yaklaşık 50 kilo ağırlığındaki altını Çetin'in cipine kadar taşıdı. Bu olay 2 ay önce ortaya çıktı ve durum kayyum heyetine bildirildi. Savcılık da olayla ilgili soruşturma başlattı. Kayyum heyeti, aralarında Cemalettin Çetin ve işletmenin Güvenlik Müdür Yardımcısı Ü.Ü.'nün de bulunduğu 4 kişinin ifadelerine başvurdu ve işlerine son verdi.
O ALTINLARI OTELE GÖMDÜLER
Yaklaşık 2 ay önce Ovacık İşletme Müdürü olarak çalışmaya başlayan Adnan Günaydın, altın odasından malzeme kaçırıldığına dair tespit yaptıklarını belirterek, "Ankara'ya bilgi verdik. Kayyum atandıktan 1 hafta sonra olay yaşanıyor. 9 Eylül 2015'te 17.45 sıralarında kameralar 15-20 dakika kapalı kalıyor. Altın döküm odasından çöp bile çıkartılırken tutanak tutulması lazım. Poşetin içine baktırılmıyor. Makine parçası olduğu söyleniyor. Altının akıbetini bulamadık. Altının Akın İpek'in kayyum atanan Marmaris'teki oteline götürülüp gömüldüğünü değerlendiriyoruz" diye konuştu.
Adnan Günaydın
'ALTINLARLA KAÇTI' ALGISI YARATACAKLARDI
İşletmenin eski Güvenlik Müdür Yardımcısı Ü.Ü.'nün ifadesinde, "15 Temmuz'da darbe planı tutsaydı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlu göstermek ve 'altınlarla yurt dışına kaçarken yakalandı' demek amacıyla 50 kilo altının madenden kaçırıldığını düşünüyorum. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı'nı kaçırıp, bilinmeyen bir yere götürecek ve altınlarla fotoğraflarını çekip, '50 kilogram altınla yurtdışına kaçmak istedi' algısı yaratacaklardı" dediği öğrenildi.
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Biz nasıl bir ülkede yaşıyoruz. Kimin eli kimin cebinde belli değil daha dün ergenekon bugün fetö bakalım yarın ne çıkacak karşımıza Allahım ya sabır
bu namussuz alçaklarda filim fırıldak bitmez acımayın haine
Ayakkabı kutusu planı bu kez işe yaramadı.
Ya hu bunlar nasıl bir yaratık, bu hain pislikler nasıl dünyaya geldiler, akın ipek şeytanı pislik mahlukat, fetö teröristi, siz acaba insanmısınız. chp liler bumu sizin laik Atatürk savunuculuğunuz, Mustafa Kemal Atatürk Sizlere gidin Ülkenize hainlik yapanları mı savunun mu diyor, Atatürk Türk düşmanlarını yok etti, tabii sizin anlama özelliğiniz farklıdır, başınızda ermeni lobisi fetö teröristi var.
suratına bakınca, insan karşısında domuz görüyor.
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