Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ ), 15 Temmuz'daki darbe girişiminin başarısız olması sonrası yeniden yapılanma planlarına başladı. ABD, Avrupa ve Ortadoğu'daki bir çok ülkede 15 Temmuz sonrası sessizliğe gömülen FETÖ'nün üst düzey ve orta düzey elebaşı kadrosunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünyanın hiçbir ülkesi FETÖ'cüler için güvenli bir sığınak olmayacak" sözleri üzerine paniklediği belirtildi. Bu sözlerden korkan FETÖ'nün teröristleri yer değiştirmek için de hareketlenmeye başladı.ABD'deki orta düzey elebaşı kadrosunun öncelikli tercihi Kanada olurken Avrupa'daki elebaşı kadrosunun yeni isimler belirleninceye kadar Avusturya'ya geçmelerinin istendiği kaydedildi. 17 / 25 Aralık darbe kalkışması sonrası Ortadoğu imamı ilan edilen Talip Büyük'ün de Irak Kürt yönetiminin uyarısı üzerine 2015 Kasım ayında Londra'ya kaçtığı ve son bir yıldır Ortadoğu yapılanmasını Londra'dan yönettiği biliniyor. Bu nedenle Ortadoğu'daki elebaşı kadrosunun da İngiltere'de toplandığı öğrenildi.Irak ve Ürdün'de hileli mal satışları yapan FETÖ mensupları, Kasım 2015'den bu yana talimatları ve bölgedeki yeni yapılanma planını eski Irak bölge imamı Talip Büyük üzerinden Londra'da sürdürüyor. 17 / 25 Aralık darbe girişimi sonrası FETÖ'nün Irak imamlığından alınıp Ortadoğu imamı ilan edilen Talip Büyük, Kürt yönetiminin tepkileri üzerine 2015 Kasım ayında Londra'ya geçmiş, Konyalı Nurettin Aytuğ Irak İmamı olarak görevlendirilmişti. Aytuğ'un Türkiye'ye teslim edilmesi ile birlikte oluşan boşluk ancak Fatih kod isimli kişi tarafından Kerkük üzerinden yönetiliyor. Ancak Talip Büyük'ün geçtiğimiz hafta Londra'da bir araya geldiği yeni ve eski 33 bölge imamına yeniden yapılanma talimatı verdiği bildiriliyor. Ortadoğu ülkelerinden geri çekilen sözde bölge imamlarının 2016 Ocak ayında Talip Büyük'ün kurduğu şirkette çalışıyor gösterildiği ve oturumları bu şirket üzerinden alındığı öğrenildi.Aralarında Today Zaman yazarı Bülent Keneş'in de bulunduğu örgütün sözde gazeteci takımının ve akademisyenlerin Ege denizinden Suriyeli kaçakçılarla birlikte ailelerini de alıp Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçtikleri belirlendi. Kaçanların, Avusturya ve Almanya'yı öncelikli olarak tercih ettiği belirtilirken, FETÖ'cü gazeteci ve akademisyenlerin Avusturya hükümetinin siyasi sığınmacılara sağladığı bir fon üzerinden çok dilli iki internet sitesi kurmaya başladığı bir internet sitesinin önümüzdeki günlerde devreye sokulacağı diğerinin ise yıl başından sonra devreye sokulacağı belirtiliyor. FETÖ'cülerin tv kurmak için de Almanya'da çalıştıkları öğrenildi.

PARALAR KANADA'YA

Ankara'nın son bir ay içinde Washington hattında süren görüşme trafiği, FETÖ'nün ABD'deki sermayeyi elinde tutan elebaşı kadrosunu tedirgin ediyor. FETÖ mensuplarının sermayeyi kaçırma girişimi ABD'de iki türlü okunuyor: "FETÖ sermayeyi ABD'den Kanada'ya taşıyor ya da hileli satış yolu ile göz boyamaya çalışıyor." 28 Temmuz'dan bu yana 122 milyon doların Kanada'ya çıkarıldığı belirtiliyor. Bin 41 kişinin aileleri ile Kanada'da oturum almak üzere geçtiği ifade ediliyor.