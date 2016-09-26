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DHKP-C’nin üst düzey yöneticisi yakalandı!

Terör örgütü DHKP-C’nin ’daki üst düzey yöneticilerinden Gökhan Yıldırım yakalandı. İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir süredir izini sürdüğü Yıldırım, ’ta bir araç içerisinde sahte kimlikle ele geçirildi.

DHKP-C’nin üst düzey yöneticisi yakalandı!

Terör örgütü DHKP-C'nin ilindeki yapılanmasının üst düzey sorunlularından birisi olduğu öğrenilen Gökhan Yıldırım 'ta düzenlenen operasyonla yakalandı.

SAHTE KİMLİK ELE GEÇİRİLDİ
Gökhan'ın Yıldırım 'ın bir süredir izini süren İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsın Esenyurt'ta bir araç içerisinde olduğunu belirledi. Çevrede tertibat alınması ardından terörist müdahale edilerek kıskıvrak yakalandı. Şahsın üzerinde Yener Aydemir adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi.

Gökhan Yıldırım'ın; 8 Şubat 2016'da Gazi Mahallesi'nde Dilaver Kıvrak isimli vatandaşın darp edilmesi ve aracın gasp edilmesi, 8 Mart 2016 Gazi Mahallesi'nde 2 vatandaşın darp edilmesi ve araçlarının gasp edilmesi, 14 Mayıs 2016''da Gazi Mahallesi'nde Recep Hasar isimli vatandaşın evinin bir grup terör örgütü mensubu tarafından basılması suretiyle öldürülmesi ve 3 vatandaşın yaralanması, 21 Haziran 20162da Gazi Mahallesi'nde bir araca saldırı düzenlenmesi ve bir vatandaşın yaralanması ve 27 Haziran 2016'da Gazi Mahallesi'nde polis aracına saldırı düzenlenmesi olaylarını örgüt adına organize ettiği belirlendi.

Gözaltına alınan Gökhan Yıldırım, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Teröristin Gazi Mahallesi Alan Yapılanması içerisinde de görevinin bulunduğu kaydedildi.
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  • 26 Eylül 2016, Pazartesi 17:32
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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oflu baba oflu baba

hemen bu serefsize sahte kimligi verenleri bulun bunuda hamile birakin

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evet0
hayır0
cevapla 26.09.2016 18:39
Tomtomtummy Tomtomtummy

Niye yakaliyorsun kardesim? Yarin nasilsa salivereceksiniz. Ne gerek bu zahmete? Yakalayip-yakalayip, salivererek vatandasin kaynaklarini israf etmeyin!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.09.2016 17:58
memo memo

niye yakaliyorlar sıkın kafasina bir kursun gebersin gitsin bir pislik eksilir

Aynı Görüşte misiniz?
evet10
hayır0
cevapla 26.09.2016 17:36
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