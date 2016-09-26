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Çavuşoğlu: 45 kilometre aşağıya inebiliriz

Dışişleri Bakanı , 'nda Türkiye'nin Suriye'de ne kadar ilerleyeceğiyle ilgili olarak "İlk olarak en az 45 kilometre aşağıya inebiliriz, inmek zorundayız, Münbiç bölümünü kapatmak için. Bundan sonra bu bölge de facto bir güvenli bölge olabilir. 5 bin kilometrekare civarında" dedi.

Çavuşoğlu: 45 kilometre aşağıya inebiliriz

Dışişleri Bakanı Fransız medyasının sorularını yanıtladı. Fırat Kalkanı başta olmak üzere Suriye'deki gelişmelerle ilgili merak edilenlere açıklık getiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fırat Kalkanı Harekatı'nın ayrıntıları ve bundan sonraki süreçte hedef ile ilgili psikolojik sınırların sorulması üzerine "Öncelikle ilk olarak biz bölgede en az 45 kilometre aşağıya inebiliriz, inmek zorundayız. Çünkü sınırlarımızı terör tehdidine kapatmak zorundayız. Münbiç bölümünü kapatmak için de bunu yapmak durumundayız. Bundan sonra bu bölge, de facto bir güvenli bölge olabilir. 5 bin kilometrekare civarında." dedi.
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  • 26 Eylül 2016, Pazartesi 11:43
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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EMEKLİ EMEKLİ

inmesine inelimde fıratın doğusu pyd nin elinde münbiçe hala girilemedi şuan sınırlarımız pyd ile kuşatılmış durumda hiç olmazsa el bab dan yukarı münbiçe girelim daha sonrada fıratın doğusu olsun şimdilik sadece deaş diyoruz asıl tehlike abd ingiliz israil destekli pyd

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.09.2016 18:55
erol erol

durmak yok yola devam

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 26.09.2016 15:09
Tolga Metij Tolga Metij

ORTADOĞU da her karış toprak OSMANLI İMPARATORLUĞU na aittir buna İSRAİL de dahil

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır0
cevapla 26.09.2016 14:34
memo memo

gerektigi kadar inin yeterki daes ve pyd yi yok edin

Aynı Görüşte misiniz?
evet16
hayır0
cevapla 26.09.2016 11:51
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