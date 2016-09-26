Çavuşoğlu: 45 kilometre aşağıya inebiliriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fransız medyasının sorularını yanıtladı. Fırat Kalkanı başta olmak üzere Suriye'deki gelişmelerle ilgili merak edilenlere açıklık getiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fırat Kalkanı Harekatı'nın ayrıntıları ve bundan sonraki süreçte hedef ile ilgili psikolojik sınırların sorulması üzerine "Öncelikle ilk olarak biz bölgede en az 45 kilometre aşağıya inebiliriz, inmek zorundayız. Çünkü sınırlarımızı terör tehdidine kapatmak zorundayız. Münbiç bölümünü kapatmak için de bunu yapmak durumundayız. Bundan sonra bu bölge, de facto bir güvenli bölge olabilir. 5 bin kilometrekare civarında." dedi.