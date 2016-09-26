Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fransız medyasının sorularını yanıtladı. Fırat Kalkanı başta olmak üzere Suriye'deki gelişmelerle ilgili merak edilenlere açıklık getiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fırat Kalkanı Harekatı'nın ayrıntıları ve bundan sonraki süreçte hedef ile ilgili psikolojik sınırların sorulması üzerine "Öncelikle ilk olarak biz bölgede en az 45 kilometre aşağıya inebiliriz, inmek zorundayız. Çünkü sınırlarımızı terör tehdidine kapatmak zorundayız. Münbiç bölümünü kapatmak için de bunu yapmak durumundayız. Bundan sonra bu bölge, de facto bir güvenli bölge olabilir. 5 bin kilometrekare civarında." dedi.
Çavuşoğlu: 45 kilometre aşağıya inebiliriz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat Kalkanı Harekâtı'nda Türkiye'nin Suriye'de ne kadar ilerleyeceğiyle ilgili olarak "İlk olarak en az 45 kilometre aşağıya inebiliriz, inmek zorundayız, Münbiç bölümünü kapatmak için. Bundan sonra bu bölge de facto bir güvenli bölge olabilir. 5 bin kilometrekare civarında" dedi.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu , Fırat Kalkanı Harekâtı
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inmesine inelimde fıratın doğusu pyd nin elinde münbiçe hala girilemedi şuan sınırlarımız pyd ile kuşatılmış durumda hiç olmazsa el bab dan yukarı münbiçe girelim daha sonrada fıratın doğusu olsun şimdilik sadece deaş diyoruz asıl tehlike abd ingiliz israil destekli pyd
durmak yok yola devam
ORTADOĞU da her karış toprak OSMANLI İMPARATORLUĞU na aittir buna İSRAİL de dahil
gerektigi kadar inin yeterki daes ve pyd yi yok edin
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