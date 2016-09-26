Mardin'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları patlayıcıyı askerleri ve korucuları taşıyan sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu 2 güvenlik görevlisi şehit oldu, 8 güvenlik görevlisi yaralandı.

Teröristler, Kızıltepe-Derik karayolunun Tepedağ köyü mevkisinde tuzakladıkları patlayıcıyı görevden dönen askerleri ve korucuları taşıyan minibüsün geçişi sırasında patlattı.

Saldırıda 2 güvenlik görevlisi şehit oldu, 8 güvenlik görevlisi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mardin ile Derik ve Kızıltepe ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.