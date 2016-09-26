  1. Milli İHA teröristlerin kabusu oldu
  2. Bilal Erdoğan 15 Temmuz gecesini anlattı

Askeri aracın geçişi sırasında

Mardin'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları patlayıcıyı askerleri ve korucuları taşıyan sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu 2 güvenlik görevlisi şehit oldu, 8 güvenlik görevlisi yaralandı..

Acı haber! Askeri aracın geçişi sırasında patlama

Mardin'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları patlayıcıyı askerleri ve korucuları taşıyan sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu 2 güvenlik görevlisi şehit oldu, 8 güvenlik görevlisi yaralandı.

Teröristler, Kızıltepe-Derik karayolunun Tepedağ köyü mevkisinde tuzakladıkları patlayıcıyı görevden dönen askerleri ve korucuları taşıyan minibüsün geçişi sırasında patlattı.

Saldırıda 2 güvenlik görevlisi şehit oldu, 8 güvenlik görevlisi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mardin ile Derik ve Kızıltepe ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.
Etiketler: , ,
  • 26 Eylül 2016, Pazartesi 09:56
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)
tufan tufan

sivil araç resmen hainlik yapılıyor hangi it sivil araç la gönderiyorsa bu kahramanları.gitmeyin isyanedin kardeşim sivil araçla görev görev de can da sizin imkan var çünki

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.09.2016 15:15
Tolga Metij Tolga Metij

Bu vatanın her karış toprağı osmanlı imparatorluğu toprağıdır gün gelir ırak suriye israil filistin yeniden egemenliğimize girecektir

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.09.2016 14:43
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar