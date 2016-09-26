Mardin'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları patlayıcıyı askerleri ve korucuları taşıyan sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu 2 güvenlik görevlisi şehit oldu, 8 güvenlik görevlisi yaralandı.
Teröristler, Kızıltepe-Derik karayolunun Tepedağ köyü mevkisinde tuzakladıkları patlayıcıyı görevden dönen askerleri ve korucuları taşıyan minibüsün geçişi sırasında patlattı.
Saldırıda 2 güvenlik görevlisi şehit oldu, 8 güvenlik görevlisi yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mardin ile Derik ve Kızıltepe ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı.
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sivil araç resmen hainlik yapılıyor hangi it sivil araç la gönderiyorsa bu kahramanları.gitmeyin isyanedin kardeşim sivil araçla görev görev de can da sizin imkan var çünki
Bu vatanın her karış toprağı osmanlı imparatorluğu toprağıdır gün gelir ırak suriye israil filistin yeniden egemenliğimize girecektir
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