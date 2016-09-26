ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlendiği, saldırıda birçok kişinin yaralandığı bildirildi.
Polis, Twitter hesabında, kentin güneybatısındaki alışveriş merkezi Weslayan & Bissonnet'te silahlı bir kişinin etrafa ateş açtığını, saldırganın vurulduğunu açıkladı.
Saldırıda yaralanan birçok kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, yaralıların sayısı ve durumları hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.
ABD'nin Seattle kentine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta yer alan Burlington'daki bir alışveriş merkezinde 23 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırıda 4'ü kadın, 5 kişi hayatını kaybetmişti.
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