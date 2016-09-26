ABD'de, FETÖ'ye ait 150'den fazla okulun giderek ağırlaşan mali ve yasal baskı altına girdiği belirtiliyor. FETÖ'nün önemli bir istihdam ve küresel ticari faaliyet kaynağı olan bu okullar kamu parasıyla finanse ediliyor. Resmi kayıtlara göre bu okulların büyümesi son yıllarda ciddi bir yavaşlama gösteriyor.

Bu yavaşlamanın temelinde 10'dan fazla eyalette başlatılan ve vergi mükelleflerinden alınan fonların kötüye kullanılmasından vize sahtekarlıklarına kadar değişen bir diziresmi soruşturma yatıyor.

SON İKİ YILDA SADECE ÜÇ OKUL AÇABİLDİ

ABD'de 2015 yılı ve bu sene, FETÖ destekçileri sadece üç okul açabildi. Reuters'ın ABD'deki 153 charter okulunun ve bu okulların sahibi olan şirketlerin kayıtlarında yaptığı incelemeye göre 2010 yılında bu sayı 23 ile zirveyi görmüştü.

Ancak bu sayı, son altı yılda ABD'deki tüm charter okullarında görülen istikrarlı büyümeyle zıt yönde. Charter okulları vergi mükelleflerinin ödediği vergilerle besleniyor ancak geleneksel devlet okullarında geçerli olan bazı kurallara uymak zorunda tutulmuyor.

Bir diğer gelişme de FETÖ okullarının Türkiye'den ve diğer ülkelerden getirdikleri konuk personel için istedikleri vize sayısının 2010'da binden fazlayken geçen yıl 360'a inmiş olması.

Uzmanlara göre ABD, FETÖ'nün faaliyetlerinde Almanya hariç, Türkiye dışındaki en önemli faaliyet alanı olmuş durumda.

ABD ADALET BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI, GEZİLER ASKIYA ALINDI

FETÖ ile bağlantılı gruplardan bazı kişiler, okulların yönetiminde etkin olmanın yanı sıra son sekiz yılda Türkiye ve komşu ülkelere ABD Kongresinin üyeleri tarafından yapılan yüzlerce gezinin de sponsoru olmuşlar.

Kongre kayıtlarından alınan bilgiye göre, 2015 yılında ABD Adalet Bakanlığı bu gezilerin finansmanında yolsuzluklar olabileceği gerekçesiyle bu konuda bazı cezai soruşturmalar başlattı ve bu geziler askıya alındı.

"DERİN KÖKLER"

FETÖ bağlantılı okulların son 20 yılda ABD'de derin kökler saldığı ve bu okulların yöneticilerinin, kamu finansmanın kullanılmasına ilişkin işlemleri çok ustaca yönettikleri bildiriliyor.