  1. Tatilde yakalandılar
  2. Mahsun dayanamadı

6 kuzen gözaltında

6 kuzen gözaltında
Erzurum'da elebaşı Fetullah Gülen'in doğduğu Pasinler ilçesine operasyon düzenlendi. Operasyonda, FETÖ'nün propagandasını yaptıkları öne sürülen teröristbaşı Gülen'in amcasının çocukları ve ile onların yeğeni Ulvi Çelik, Akın Güler, Mutlu Kızıltunç ve Ümit Yaşar Kızıltunç gözaltına alındı. Şüpheli 6 kişi sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: , , ,
  • 26 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar