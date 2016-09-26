10 bin kişiye iş kapısı

Çağrı Merkezleri Derneği (ÇMD) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tarakçı yaptığı açıklamada, Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere terörün olduğu bölgelere yapılan desteklerin büyük önem taşıdığını ifade ederek, fırsat eşitliğinin yaratılması, bölgedeki işsizliğin ve eşitsizliğin giderilmesi için hükümetin açıkladığı bu paketin son derece önemli olduğunu vurguladı.
Tarakçı, Doğu ve Güneydoğu'da istihdamın artırılmasının "hayati" olduğuna işaret ederken, dernek ve sektör olarak, açıklanan paketi çok isabetli bulduklarını, bu ve bunun gibi destek ve hamlelerin bölgedeki terörün bitmesine katkı sağlayacağını, bölgenin kalkındırılması halinde teröre desteğin azalacağını, hamlenin çok yerinde olduğunu söyledi.
"15 İLDEKİ İNSAN KAYNAĞI TEŞVİKİNİN YENİ PAKETTEKİ 8 İLDE OLUP OLMAYACAĞI ÇOK ÖNEMLİ"
Metin Tarakçı, kendilerinin de paketin oluşturulması sürecinde yer aldığını, önerilerini Kalkınma Bakanlığı yetkilileri ile paylaştıklarını ve paket kapsamında hükümetin sektörün görüşlerini aldığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Paketin alt detayları kısa sürede belli olacaktır. 6 teşvik bölgesinden oluşan Türkiye'de, altıncı bölge teşviki alan Doğu Anadolu il sayısı 15. Oysa Başbakanımızın açıkladığı teşvik paketinde yer alan il sayısı 23. 15 ildeki insan kaynağı teşviki yeni paketteki 8 ilde de olacak mı? Bu bizim için çok önemli. Çağrı merkezleri sektöründe yatırım önemli ama daha önemli kısmı insan kaynağı... Dolayısıyla insan en pahalı kaynak. İnsan kaynağı ve ücretler üzerinden verilecek olan teşvikler bizim sektörümüz açısından çok kritik. Başbakanımızın açıklamasından anlıyoruz ki, 15 il ile sınırlı olan altıncı bölgede hem bina yapımına devlet destek olacak hem de haliyle altıncı bölgede yer alması nedeniyle 15 ilde işveren maliyetleri ile ilgili de iyi ve yüksek diyebileceğimiz indirimlerden kurumlarımız faydalanabilecek. Kalan 8 ilde ne olacağı bizim için çok önemli. Oraları da aynı şekilde güçlü kılabilmek için altıncı bölgede bulunan 15 ildeki insan kaynağı teşviklerinin bu illerde de yer almasına ihtiyacımız olacak. Bina teşviki çok önemli ama bizim için en önemli kalem insan kaynağı teşviki."
Bölgeye bugüne kadar ağırlıklı yatırımı dış kaynak çağrı merkezlerinin yaptığını, dış kaynak çağrı merkezlerinin müşterilerinin ise farklı sektörlerden oluştuğunu vurgulayan Tarakçı, "Şu anda böyle bir teşvik var. Eminim birçok kurumumuz bundan yararlanacak ama hizmet alan sektörlerin, şirketlerin de hükümetin bu hamlesine destek olmaları çok önemli. Çünkü binalar kendi başlarına bir şey ifade etmez." diye konuştu.
Tarakçı, istihdamın artırılabilmesi için farklı sektörlerden Türkiye'nin büyük kurumlarının, işlerinin bir bölümünü bölgeye kaydırmaya istekli olması gerektiğini, bu durumda teşvikin amacına ulaşacağını kaydetti.
"PAKET İLE BÖLGEDE 10-12 BİN CİVARINDA İSTİHDAM"
ÇMD Başkanı Tarakçı, sektörde Türkiye genelinde 85-90 bin civarında müşteri temsilcisi bulunduğunu ifade ederken, ÇMD'nin uzun zamandır İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illere gidilmesi yönünde kurumları teşvik ettiğini, bu konuda son 6-7 yılda başarı sağladıklarını, şu anda 50'nin üzerinde ilde en az bir tane çağrı merkezi olduğunu, bu çağrı merkezlerinin çoğunun bulunduğu ilin en büyük işvereni konumuna ulaştığını kaydetti.
Tarakçı, ÇMD üyelerinin destek verilecek 23 ilde şu an itibarıyla 11 bini aşkın istihdam sağladığına işaret ederek, "Emek yoğun bir iş yaptığımız için çağrı merkezleri sektörünün bulunduğu kente katkıları büyük. Telekom, havacılık, finans ve bankacılık sektörleri genelde Doğu ve Güneydoğu'daki yatırıma bugüne kadar daha fazla ilgi gösteren sektörler oldu." dedi.
Bölgeye yapılacak yatırımların istikrarlı olmasının önemine vurgu yaparak, bu kapsamda oldukça dikkatli adımlar atacaklarını belirten Tarakçı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu oldukça önemli bir paket. Alt detaylar netleşirken yine görüşlerimizi paylaşacağız ve bölgede istihdamın artırılması adına iyi sonuçlar alacağız. Bölgeye en çok yatırımı yapan dış kaynak çağrı merkezlerinin büyük kısmı yabancı şirketler. Dolayısıyla yabancılar zaten bu işe büyük ölçüde öncülük ettiler, teşviklerle birlikte etmeye de devam edeceklerdir. Kalkınma Bakanlığı ile yaptığımız ön çalışmalar kapsamında, paketle bölgede 10-12 bin civarında bir istihdam yaratılabileceği öngörüsünde bulunduk. Detaylar netleştiğinde bu öngörüleri daha sağlam yapabileceğiz. 3 yıl içinde 8-10 bin civarında bir istihdamın o bölgeye sadece çağrı merkezi sektöründen geleceğini düşünüyorum. Bu da bölgeye 3 yıl içinde 80 milyon liralık bir yatırım gideceği anlamına geliyor."
ÇAĞRI MERKEZİNDE EN FAZLA İSTİHDAM ERZURUM'DA
Sektörün yüzde 90'ını bünyesinde barındıran ÇMD'den verilen bilgiye göre, çağrı merkezleri sektörü, destek hamlesi kapsamına giren Bingöl, Van, Hakkari, Muş, Bitlis, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Mardin, Şırnak, Elazığ, Malatya, Tunceli, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt ve Gaziantep'te yaklaşık 11 bini aşkın kişiye istihdam sağlıyor.
Erzurum'da 4 bin 240, Şanlıurfa'da bin 731, Malatya'da bin 696, Erzincan'da 900, Diyarbakır'da 853, Bingöl'de 792, Batman'da 438, Bitlis'te 400, Van'da 150, Siirt'te 80 ve Gaziantep'te 25 çağrı merkezi çalışanı bulunuyor.
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