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’a kaçtılar!

Yunanistan’a kaçtılar!
Kanlı terör örgütü 'nün darbe girişimi başarısız olunca hainler paniğe kapıldı. Hepsi kaçacak delik aradı. Dün Muğla Marmaris'ten satın altıkları 8 metrelik yata binen 10 FETÖ üyesi Yunanistan'a kaçtı! Rodos Adası'na sığınan hainler burada bulunan yetkililer tarafından gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı bulunan hainler, sığınma talebinde bulundu. 2'si kadın 6'sının da çocuk olduğu belirlenen zanlılar, önceki gün Yunan mahkemesi tarafından tutuklandı.
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  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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