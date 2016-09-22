Yunanistan’a kaçtılar!

Kanlı terör örgütü FETÖ'nün darbe girişimi başarısız olunca hainler paniğe kapıldı. Hepsi kaçacak delik aradı. Dün Muğla Marmaris'ten satın altıkları 8 metrelik yata binen 10 FETÖ üyesiYunanistan'a kaçtı! RodosAdası'na sığınan hainlerburada bulunan yetkililertarafından gözaltına alındı. Haklarında yakalama kararı bulunan hainler, sığınma talebinde bulundu. 2'si kadın 6'sının da çocuk olduğu belirlenen zanlılar, önceki gün Yunan mahkemesi tarafından tutuklandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.