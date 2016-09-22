Yarasa paniği!

HAYAL GÖRMEYE BAŞLADI
V.A. ise ilaçları kullanmaya başladı ama olaydan 45 gün sonra bu kez hayal görme, ışıktan, sesten rahatsız olma gibi rahatsızlıklar baş gösterdi. Bunun üzerine tekrar hastaneye gitti. Ancak bu kez doktorlar teşhis koyamadı. 17 Eylül 2016 günü Adana Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi aciline gitti. Doktor şikayetleri dinlediğinde kuduz vakası olabileceğinden şüphelenerek, "Seni herhangi bir hayvan ısırdı mı?" diye sordu. Bunun üzerine V.A. 45 gün önce alnından bir yarasanın ısırdığını söyledi. Doktor hemen ambulansı hazırlatarak hastanın karantina altına alınması gerektiğini söyleyip Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk etti.
ACİL SERVİS DOLUP TAŞTI
V.A., kaldırıldığı hastanenin yoğun bakımında karantina altına alındı. Tetkikler sonucu kuduz olduğu kesinleşti. Durumu ağır olan V.A. ile temas eden herkes aşılandı. Kuduz olayının duyulmasının ardından herkesi korku sardı. Kuduz olmaktan korkan vatandaşlar hastanelere koşup test yaptırmaya başladı. Bu arada uzmanlar, herhangi bir memeli hayvanın kuduzu bulaştırabilmekle birlikte, kuduzun en çok rakun, kokarca, yarasa, tilki ve çakal gibi hayvanlarda olduğunu bildirdi.
KİMLİK SORAN POLİSİ ISIRDI
Karaman'da yaşanan kuduz yarasa yankı uyandırırken; Aksaray'da da polisin kimlik sorduğu bir şüpheli, polisi kasığına tekme atıp bacağından ısırdı. Yaralanan polis memuru, hastanede tetanoz ve kuduz aşısı yapılarak tedavi altına alındı. Olay, Taşpazar Mahallesi Kurşunlu Camii arkasında meydana geldi. Uyuşturucu operasyonu kapsamında bir şüpheliyi takibe alan ekipler, şüpheliyi durdurarak kimlik sordu. Bunun üzerine Muhammet Emin G. (22), polis memuru Abdullah A.'ya (43) saldırıp bacağından ısırdı. Şüpheli zor kullanılarak etkisiz hale getirildi. Polis memuruna hastanede aşılandı.
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