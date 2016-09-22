Elazığ'da önceki gün Maden Devlet Hastanesi'nde çalışan ve gece mesaisinden çıkan sağlık personelini kent merkezine götüren Erdal Aras yönetimindeki minibüs, aşırı hız yüzünden virajı alamayarak devrildi. Araç kullanılamaz hale gelirken, ortalık adeta savaş alanına döndü. Feci kazada, hemşireler 42 yaşındakiGönül Şahin ile Çimen Doğan olay yerinde hayatını kaybetti. İsimleri öğrenilemeyen ve aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 12 kişi ise yaralandı.Yaralılar, Maden ve Elazığ'dansevk edilen ambulanslarlahastanelere kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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