Reina taşınıyor

İstanbul'un ünlü eğlence merkezi Reina'yı 14 yıldır işleten Mehmet Koçarslan'a, mahkemeden üzücü haber geldi. Ferit Şahenk'in yönetim kurulu başkanı olduğu DoğuşHolding'in grup şirketlerinden Arena Otel, Lokanta veEğlence Yerleri İşletmeciliği'nin açtığı davayı kabul eden mahkeme Koçarslan'ınReina'nın tahliye etmesine karar verdi. İddiaya göre Arena Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri İşletmeciliği ile davalı Antik TurizmSanayi şirketi arasında 7 Ağustos 2002'de kira sözleşmesi yapıldı. Sözleşmede Koçarslan kiracı, şirket ise kiraya veren olarak yer aldı. Sözleşme 31 Aralık 2013'tesona erdi. Reina arazisinin tahliyesi istendi. 2 yıl önce dava açıldı. Ancak Mehmet Koçarslan tahliyeye yanaşmadı.
ARAZİYE İHTİYAÇ VAR
Son görülen mahkemede Doğuş Holding'e bağlı şirketin avukatı, Reina'nın arazisine şirketin ihtiyacı olduğunu yineledi. Mahkeme Koçarslan'ın Reina'nın arazisini tahliye etmesine karar verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.