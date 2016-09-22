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taşınıyor

Reina taşınıyor
İstanbul'un ünlü eğlence merkezi 'yı 14 yıldır işleten Mehmet Koçarslan'a, mahkemeden üzücü haber geldi. Ferit Şahenk'in yönetim kurulu başkanı olduğu Doğuş Holding'in grup şirketlerinden Arena Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri İşletmeciliği'nin açtığı davayı kabul eden mahkeme Koçarslan'ın Reina'nın tahliye etmesine karar verdi. İddiaya göre Arena Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri İşletmeciliği ile davalı Antik Turizm Sanayi şirketi arasında 7 Ağustos 2002'de kira sözleşmesi yapıldı. Sözleşmede Koçarslan kiracı, şirket ise kiraya veren olarak yer aldı. Sözleşme 31 Aralık 2013'te sona erdi. Reina arazisinin tahliyesi istendi. 2 yıl önce dava açıldı. Ancak Mehmet Koçarslan tahliyeye yanaşmadı.

ARAZİYE İHTİYAÇ VAR
Son görülen mahkemede Doğuş Holding'e bağlı şirketin avukatı, Reina'nın arazisine şirketin ihtiyacı olduğunu yineledi. Mahkeme Koçarslan'ın Reina'nın arazisini tahliye etmesine karar verdi.

Ali OKTAY
Etiketler:
  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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