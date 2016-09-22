Mutluluktan uçtu

Çinli Hchao Shi ile eşi Ywei Wang iki hafta önce yapılan düğünlerinin ardından tatil için Fethiye Ölüdeniz'e geldi. Arkadaşlarının tavsiyesiüzerine yamaç paraşütü yapmayakarar veren çift, yanlarındagetirdikleri gelinlik ve damatlığıgiyerek Babadağ'a çıktı. Bin 800 metre yüksekliğindeki pistte uçuş hazırlıklarını tamamlayan gelin Hchao, Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Pilot Kooperatifi Başkanı Celal Yıldız, damat Ywei ise yamaç paraşütü pilotu Şenol Arat ile tandem uçuş yaptı. Paraşütlerinin altında Çin bayrağını dalgalandıran damat ve gelin, Belcekız Plajı'na indi. Çiftin inişi, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. ÜniversitedeTürkçe öğrenen ve tercümanlıkyapan gelin Hchaoi paraşütle ilkkez atladığını söyledi. Uçmanın "inanılmaz bir duygu" olduğunu belirten Ywei Wang ise "Bizim için unutulmaz bir anı oldu" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.