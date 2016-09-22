  1. Gobi Çölü’nü yürüyerek geçti
  2. Anlamlı ders

Mutluluktan uçtu

Mutluluktan uçtu
Çinli Hchao Shi ile eşi Ywei Wang iki hafta önce yapılan düğünlerinin ardından tatil için Fethiye 'e geldi. Arkadaşlarının tavsiyesi üzerine yamaç paraşütü yapmaya karar veren çift, yanlarında getirdikleri gelinlik ve damatlığı giyerek Babadağ'a çıktı. Bin 800 metre yüksekliğindeki pistte uçuş hazırlıklarını tamamlayan gelin Hchao, Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Pilot Kooperatifi Başkanı Celal Yıldız, damat Ywei ise yamaç paraşütü pilotu Şenol Arat ile tandem uçuş yaptı. Paraşütlerinin altında Çin bayrağını dalgalandıran damat ve gelin, Belcekız Plajı'na indi. Çiftin inişi, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Üniversitede Türkçe öğrenen ve tercümanlık yapan gelin Hchaoi paraşütle ilk kez atladığını söyledi. Uçmanın "inanılmaz bir duygu" olduğunu belirten Ywei Wang ise "Bizim için unutulmaz bir anı oldu" dedi.
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  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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