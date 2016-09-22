Meczup paniği

Ankara Gaziosmanpaşa'da bulunan İsrail Büyükelçiliği önünde dün hareketli dakikalar yaşandı. Elindeki bıçakla büyükelçilik binasına elinde bıçakla girmeye çalışan Konya doğumlu Osman Nuri Çalışkan polis tarafından nizamiye kapısında bacağından vurularak durduruldu. Herhangi bir örgüt ile ilişkisi bulunmadığı bildirilen saldırganın akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi. Büyükelçilikten yapılan açıklamada ise, "Büyükelçilik olarak Türk polisine profesyonel performansı dolayısıyla teşekkür ediyoruz" denildi.