Meczup paniği

Ankara Gaziosmanpaşa'da bulunan İsrail Büyükelçiliği önünde dün hareketli dakikalar yaşandı. Elindeki bıçakla büyükelçilik binasına elinde bıçakla girmeye çalışan Konya doğumlu Osman Nuri Çalışkan polis tarafından nizamiye kapısında bacağından vurularak durduruldu. Herhangi bir örgütile ilişkisi bulunmadığı bildirilensaldırganın akli dengesinin yerindeolmadığı belirtildi. Büyükelçilikten yapılan açıklamada ise, "Büyükelçilikolarak Türk polisine profesyonelperformansı dolayısıyla teşekkürediyoruz" denildi.
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